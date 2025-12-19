Phát hiện thi thể không nguyên vẹn nổi trên sông Sài Gòn 19/12/2025 19:30

(PLO)- Thi thể được phát hiện không còn phần đầu, nổi trên sông Sài Gòn đoạn qua địa bàn phường Chánh Hiệp.

Tối 19-12, Công an phường Chánh Hiệp phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một thi thể không còn phần đầu trôi trên sông Sài Gòn.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể nghi là nam giới nổi trên sông Sài Gòn, đoạn gần đường Lê Chí Dân, phường Chánh Hiệp.

Một số người dân cho biết khi tiếp cận thi thể, họ phát hiện các bộ phận đều còn nguyên nhưng mất phần đầu. Nạn nhân có thể đã tử vong vài ngày trước khi nổi lên.

Nhận diện bên ngoài cho thấy người đàn ông mặc quần jean lửng màu xanh hoặc đen, khoác áo màu đen có mũ trùm đầu.

Hiện lực lượng công an đang phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.