Tìm thấy thi thể 2 bé gái bên bờ sông ở xã Cần Giuộc 18/12/2025 09:51

(PLO)- Hai bé gái 10 và 11 tuổi ở xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh được phát hiện tử vong bên bờ sông sau hai ngày mất liên lạc, để lại nỗi đau xót lớn cho gia đình.

Sáng 18-12, hai gia đình tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức an táng cho hai bé gái được phát hiện tử vong bên bờ một tuyến sông trên địa bàn xã.

Thông tin ban đầu, hai nạn nhân là bé TUN (11 tuổi) và bé NTTV (10 tuổi, cùng thường trú tại ấp 4, xã Cần Giuộc). Cả hai là bạn bè, thường đi chơi cùng nhau.

Trước đó, ngày 15-12, gia đình trình báo việc hai bé rời nhà đi chơi nhưng đến tối không thấy trở về. Gia đình và người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm khắp khu vực xung quanh nhưng không có kết quả. Song song đó, hình ảnh của hai em cũng được đăng tải lên mạng xã hội nhờ cộng đồng hỗ trợ.

Đến ngày 17-12, người dân phát hiện thi thể hai bé bên bờ một tuyến sông chảy qua địa bàn xã Cần Giuộc. Vị trí phát hiện hai thi thể nằm cách nhau không xa.

Ngay khi nhận tin báo, cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiến hành các thủ tục khám nghiệm theo quy định. Sau khi hoàn tất các bước cần thiết, thi thể hai bé được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.