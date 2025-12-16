Công an làm rõ vụ việc bé gái 3 tuổi tử vong sau bữa ăn ở lớp mẫu giáo 16/12/2025 15:52

(PLO)- Công an đang phối hợp làm rõ vụ bé gái ba tuổi tử vong sau bữa ăn trưa tại một lớp mẫu giáo ở phường Phú Định (TP.HCM).

Ngày 16-12, Công an phường Phú Định đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM làm rõ nguyên nhân tử vong của bé gái ba tuổi được gửi tại Lớp Mẫu giáo BM.

Liên quan đến vụ việc, UBND phường Phú Định đã yêu cầu tạm ngưng hoạt động Lớp Mẫu giáo BM từ ngày 12-12 để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa 11-12. Nạn nhân là bé ĐHM (ba tuổi). Thời điểm trên, bé M ăn trưa tại lớp với thực đơn gồm cơm trắng, thịt heo kho đậu hũ và canh cải nấu tôm.

Trong lúc ăn, bé M có biểu hiện ho, sặc khi đang nhai cơm. Bảo mẫu T cho biết đã thấy hạt cơm trào ra từ mũi bé. Cô T lau sạch, cho bé uống nước canh rồi tiếp tục đút ăn. Sau đó, bé M được để tự ăn, cô giáo quay sang chăm sóc các trẻ khác.

Khoảng 10 phút sau, cô T phát hiện bé M có biểu hiện bất thường. Nghĩ bé buồn ngủ, cô bế bé ra khu vực rửa mặt, móc thức ăn trong miệng.

Khi thấy tình trạng bé không cải thiện, cô giáo đã đưa bé vào phòng ngủ, vỗ lưng, móc họng và thổi ngạt. Chủ lớp cũng hỗ trợ ép tim nhưng không có kết quả. Hơn 11 giờ cùng ngày, bé M được chở bằng xe máy đến Trạm Y tế phường Phú Định.

Theo thông tin của Trạm Y tế phường Phú Định, trẻ nhập trạm lúc 11 giờ 32 trong tình trạng hôn mê sâu, tím tái, ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn. Các nhân viên y tế lập tức hồi sinh tim phổi, dùng thuốc và gọi Trung tâm Cấp cứu 115.

Các bác sĩ sau đó đã đặt nội khí quản, duy trì hồi sức tích cực. Tuy nhiên, sau hơn 70 phút nỗ lực, tim bệnh nhi vẫn không đập lại, nội khí quản có nhiều máu lẫn bọt hồng và thức ăn. Ê kíp buộc phải ngưng hồi sinh, bàn giao thi thể cho cơ quan chức năng phục vụ công tác pháp y.