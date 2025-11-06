Bé trai 10 tuổi bị nhánh cây rơi trúng đầu khi đi học về ở TP.HCM, giờ ra sao? 06/11/2025 16:46

(PLO)- Sáu tháng sau vụ tai nạn bị nhánh cây rơi trúng đầu khi đang chờ đèn đỏ ở phường An Đông, TP.HCM, bé trai 10 tuổi vẫn nằm liệt giường, gia đình gửi nhiều đơn thư mong cơ quan chức năng sớm kết thúc điều tra.

Ngày 6-11, đại diện Công an phường An Đông (TP.HCM), cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, xử lý vụ việc cành cây khô rơi trúng đầu em TNPD (10 tuổi), gây thương tích nặng.

Em D là nhân vật trong bản tin “TP.HCM: Bé trai 10 tuổi trên đường đi học về bị nhánh cây rơi trúng đầu nguy kịch” mà Pháp Luật TP.HCM từng thông tin vào ngày 8-5-2025.

Sáu tháng sau tai nạn, con vẫn nằm liệt giường

Trong căn nhà trọ chừng 7 mét vuông ở con hẻm nhỏ trên đường Bình Tây (TP.HCM), vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Diễm (30 tuổi) và anh Trần Ngọc Huy (30 tuổi) vẫn thay nhau túc trực chăm sóc con trai. Sáu tháng kể từ khi tai nạn xảy ra, cuộc sống của gia đình nhỏ bị đảo lộn.

Gia đình chị Diễm thuê trọ tại con hẻm trên đường Bình Tiên. Ảnh: NT

Theo chị Diễm, từ đó đến nay, hai vợ chồng như người mất hồn vì nỗi đau đớn vì thương xót con. “Trước kia con tôi hoạt bát, học giỏi, được bạn bè yêu mến. Giờ con nằm bất động, tay chân co quắp, mọi sinh hoạt đều phải có người giúp. Sáu tháng qua, vợ chồng tôi chưa đêm nào ngủ tròn giấc, chỉ chợp mắt vài tiếng rồi lại dậy chăm con” – chị Diễm nghẹn lời.

Trên gác nhỏ, em D nằm thiêm thiếp, chỉ có thể gọi mẹ yếu ớt. Theo chị Diễm, bé thường xuyên bị co giật, phải dùng thuốc an thần. Mỗi lần con lên cơn, chị lại xoa bóp tay chân, dỗ con ngủ. “Nghe con nói, ‘mẹ ơi sao tối đen như vậy’, nghe mà lòng tôi quặn thắt. Giờ con không nhìn thấy gì, cũng không tự chủ được việc đi vệ sinh” – chị bần thần.

Bé D hiện không nhìn thấy ánh sáng, chỉ có thể nằm một chỗ. Ảnh: NT

Gia cảnh vốn khó khăn, chị Diễm buôn bán online tại nhà, còn anh Huy làm công nhân ở một công ty phân bón. Từ khi con bị nạn, anh phải nghỉ việc không lương để ở nhà chăm sóc. Chi phí điều trị, thuốc men, sinh hoạt đều trông chờ vào sự giúp đỡ của người thân, bạn bè và xoay xở của hai vợ chồng.

“Hai vợ chồng đều không có việc làm, chỉ biết gắng gượng từng ngày. Mong ước lớn nhất là con được điều trị đúng hướng, có cơ hội hồi phục phần nào để được đến trường như các bạn” – người mẹ thở dài.

Gia đình mỏi mòn chờ kết luận điều tra

Theo chị Diễm, dù đã sáu tháng trôi qua nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa đến hồi kết khiến gia đình mong mỏi. Hai vợ chồng chị Diễm đã gửi nhiều đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng, mong sớm có kết quả giám định pháp yvà xác định tỉ lệ thương tật cho con trai.

Chị Diễm và gia đình mong cơ quan chức năng sớm điều tra, có kết quả cuối cùng. Ảnh: NT

Ngày 16-9-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC01) có văn bản trả lời, thông báo tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan vụ việc của em D. Lý do là cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định tỉ lệ thương tật đối với bé D và giám định độc chất đối với nhánh cây bị thu giữ, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

“Chúng tôi không đòi hỏi bồi thường hay quyền lợi gì, chỉ mong cơ quan chức năng sớm có kết quả điều tra, xác định rõ trách nhiệm để vụ việc được xử lý đúng theo quy định” – chị Diễm chia sẻ và cho biết hiện hồ sơ vụ việc đang được Công an phường An Đông thụ lý theo thẩm quyền.

Các đơn thư của gia đình gửi lên Công an TP.HCM cũng được chuyển về Công an phường An Đông để tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.

Sáng 6-11, đại diện Công an phường An Đông cho biết vụ việc cành cây rơi trúng đầu bé D là sự cố đáng tiếc, không ai mong muốn. Cơ quan điều tra đang khôi phục điều tra và phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các bên.

Bé trai bị cành cây khô rơi trúng đầu khi đi học về

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 7-5-2025, anh Huy điều khiển xe máy chở con trai TNPD lưu thông trên đường Hùng Vương (hướng từ phường An Đông đi phường Bình Tiên, TP.HCM). Khi dừng đèn đỏ dưới gốc cây số 238, loại cây dầu do Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM quản lý thì bất ngờ một nhánh cây khô rơi xuống trúng đầu bé D.

Vụ việc xảy ra vào ngày 5-8, gần giao lộ Hùng Vương - Ngô Quyền khiến em D bị chấn thương sọ não, hôn mê. Ảnh: NT

Em được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê sâu, chấn thương sọ não nặng, dập não, xuất huyết lan tỏa, nứt và lõm sọ hai bên.

Theo Trưởng khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy, sau hai tuần điều trị hồi sức tích cực, bệnh nhi bắt đầu tự thở nhưng vẫn còn nhiều biến chứng. Do tổn thương màng cứng khiến dịch não tủy thoát ra ngoài, bác sĩ buộc phải phẫu thuật loại bỏ phần xương tổn thương và tái tạo màng cứng. Mười ngày sau, bệnh nhi tiếp tục được mổ lần hai để đặt ống dẫn lưu dịch não tủy từ não xuống ổ bụng.

Đến ngày 17-7, em D được xuất viện trong tình trạng yếu, cần điều trị lâu dài và phục hồi chức năng tại nhà.

Chị Diễm cho biết cành cây gây tai nạn là nhánh cây dầu khô, dài khoảng 2m, bán kính 5cm rơi từ độ cao khoảng 30m. Sau khi xảy ra sự việc, Công an phường An Đông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, thu giữ mẫu vật để phục vụ điều tra.

Đại diện Công an phường An Đông khẳng định, các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của đơn vị quản lý cây xanh và các bên liên quan để có hướng xử lý theo quy định pháp luật.