Kết luận ban đầu về hiện tượng giun bò lên mặt đất rồi chết khô ở Quảng Trị 20/12/2025 16:56

(PLO)- Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã có những kết quả ban đầu sau khi lấy mẫu đất để kiểm tra ngay sau khi có hiện tượng giun bò lên mặt đất rồi chết khô.

Ngày 20-12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị thông tin đã có kết quả kiểm tra hiện tượng giun bò lên mặt đất rồi chết khô ở xã Phú Trạch thời gian vừa qua.

Theo Sở NN-MT Quảng Trị, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, sở đã thành lập đoàn tiến hành kiểm tra.

Đoàn công tác lấy mẫu đất để kiểm tra.

Tại điểm thứ nhất ở thôn Vịnh Sơn, xã Phú Trạch, vị trí giun bò lên mặt đất rồi chết khô nằm trong đất nhà dân. Qua kiểm tra xác định có xác giun đất chết khô và không xảy ra hiện tượng tương tự. Xung quanh khu đất không có cơ sở sản xuất công nghiệp, không bị ngập úng, trong khuôn viên đất không tồn tại nguồn thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường.

Vị trí thứ hai, là khu vực nghĩa địa thuộc xã Quảng Đông (cũ), nơi đây có vị trí cao ráo và nằm xa khu dân cư cũng như các hoạt động sản xuất.

Đoàn công tác đã lấy mẫu đất để phân tích và kết quả cho thấy mẫu đất này không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm clo hữu cơ với 18 thông số phân tích.

Đối với mẫu nước dưới đất, các thông số như pH, độ cứng, amoni, nitrat và kim loại nặng (sắt, mangan, đồng, chì, asen…) đều nằm trong giới hạn cho phép.

Bước đầu cho thấy hiện tượng này cơ bản không liên quan đến các nguồn gây ô nhiễm môi trường.

Giun bò lên mặt đất rồi chết khô bất thường.

Như PLO đã thông tin, trước đó ngày ngày 1-12, tại thôn Vịnh Sơn (xã Phú Trạch) xảy ra hiện tượng lạ thường khi hàng nghìn con giun bò lên mặt đất rồi chết khô ở những khu vực trống như đường bê tông, sân bãi.

Theo một số người dân, hiện tượng này đã xảy ra vài ngày qua, giun bò lên mặt đất một thời gian ngắn là chết khô dưới nắng nóng.