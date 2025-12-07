Lấy mẫu phân tích vụ nhiều giun bò lên mặt đất rồi chết khô ở Quảng Trị 07/12/2025 11:08

(PLO)- Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu đất và nước để xác minh nguyên nhân giun bò lên mặt đất rồi chết bất thường ở Quảng Trị.

Ngày 7-12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị thông tin, đang chờ kết quả phân tích mẫu đất và nước được lấy tại khu vực có hiện tượng giun bò lên mặt đất rồi chết khô.

Theo đó, Sở đã thành lập đoàn kiểm tra sau khi nhận được phản ánh về việc giun bò lên mặt đất rồi chết hàng loạt tại thôn Vịnh Sơn và Thọ Sơn (xã Phú Trạch).

Đoàn liên ngành tiến hành lấy mẫu đi phân tích.

Tại hiện trường, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Đoàn Địa chất 406, UBND xã Phú Trạch và Trung tâm Quan trắc nông nghiệp và môi trường đã trực tiếp lấy mẫu đất và nước để đưa phân tích.

Những mẫu đất, nước này được phân tích các chỉ số để đánh giá khả năng thay đổi môi trường đất, độ ẩm hay tác động từ hóa chất khiến giun trồi lên rồi chết khô.

Kết quả phân tích mẫu nước dự kiến có sau 5 ngày và mẫu đất sau khoảng 10 ngày.

Kết quả sẽ được gửi đến chính quyền và người dân để triển khai biện pháp xử lý nếu cần thiết.

Giun bò lên mặt đất rồi chết khô.

Như PLO đã đưa tin, trước đó ngày ngày 1-12, tại thôn Vịnh Sơn (xã Phú Trạch) xảy ra hiện tượng lạ thường khi hàng nghìn con giun bò lên mặt đất rồi chết khô ở những khu vực trống như đường bê tông, sân bãi.

Theo một số người dân, hiện tượng này đã xảy ra vài ngày qua, giun bò lên mặt đất một thời gian ngắn là chết khô dưới nắng nóng.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành tìm hiểu nguyên nhân; một số ý kiến cho rằng có thể là do ai đó đã sử dụng xung điện để bắt giun.