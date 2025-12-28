Những căn nhà đầu tiên ở Đắk Lắk hoàn thành theo 'mệnh lệnh từ trái tim người lính' 28/12/2025 18:20

(PLO)- Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 bàn giao ba căn nhà đầu tiên trong chiến dịch Quang Trung tại Đắk Lắk cho người dân.

Chiều 28-12, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 tổ chức bàn giao nhà ở cho ba gia đình tại thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Các gia đình được bàn giao nhà gồm ông Nguyễn Cả, ông Nguyễn Ngọc Trí và chị Nguyễn Thị Thu Huyền.

Đại diện Quân đoàn 34 ký bàn giao nhà cho người dân. Ảnh: T.T

Đây là những căn nhà đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được hoàn thành, bàn giao trong chiến dịch Quang Trung do Thủ tướng phát động.

Thượng tá Đặng Thành Tuyên, Phó Chính ủy Sư đoàn 10, biểu dương tinh thần, trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của cán bộ các chiến sĩ để “thần tốc thi công, thần tốc về đích”.

Người dân vui mừng khi nhận bàn giao nhà. Ảnh: T.T

Ông khẳng định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của người lính đối với nhân dân vùng lũ.

“Mỗi mét tường, mỗi viên gạch của những căn nhà mới đều thấm đẫm mồ hôi, bền chặt tình quân dân. Việc hoàn thành, bàn giao những căn nhà đầu tiên có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo niềm tin, động lực cho người dân an cư, ổn định cuộc sống, vươn mình sau lũ”-Thượng tá Tuyên nói.

Thượng tá Tuyên yêu cầu các chiến sĩ sau khi bàn giao nhà, phải kiểm tra, hỗ trợ bà con làm nốt những phần việc còn lại như dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp đồ đạc trong nhà…

Căn nhà vừa được bàn giao cho người dân. Ảnh: T.T

Đứng trong căn nhà mới, ông Nguyễn Cả bày tỏ niềm vui, xúc động dâng trào khi được bộ đội bàn giao nhà.

Theo ông Cả, hơn 20 ngày qua cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 10 đã làm việc rất vất vả vì nhà cửa đổ nát, hoang tàn, thời tiết bất lợi, mưa nhiều. Dù vậy, bộ đội đã liên tục tăng ca, cố gắng hoàn thiện từng phần việc, giúp ông và hai người dân ở thôn Trung Hòa sớm có nhà mới.

“Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn các chú bộ đội. Khi nhà sập, tài sản bị cuốn trôi, chúng tôi không nghĩ sẽ xây lại được nhà mới. Nhờ Đảng, Chính phủ quan tâm, nhờ các chú bộ đội ngày đêm giúp đỡ, giờ tôi đã có nhà mới”- ông Cả nói.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hương, Bí thư kiêm Trưởng thôn Trung Hòa, cho biết thôn này có 11 căn nhà bị sập hoàn toàn. Đến nay, ngoài ba căn đã bàn giao, những căn nhà còn lại đã được bộ đội xây gần hoàn thiện.

Ông Nguyễn Cả (bìa trái) vui mừng trong căn nhà mới. Ảnh: T.T

Theo bà Hồng, nếu không có bộ đội giúp, bà con không biết làm sao. Bởi sau lũ, ai cũng bận dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Nếu có tiền cũng chưa chắc kiếm ra người để xây nhà.

“Thực sự rất xúc động khi thấy nụ cười của những người dân được xây lại nhà mới. Nếu không có sự quan tâm kịp thời của Đảng, Chính phủ và các cấp, không có sự hỗ trợ hết mình của bộ đội, bà con không biết bao giờ mới có nhà mới”- bà Hồng chia sẻ.