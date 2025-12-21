Bà Võ Ngọc Thanh Trúc làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM 21/12/2025 17:50

(PLO)- Bà Võ Ngọc Thanh Trúc được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 21-12, tại TP.HCM, gần 300 đại biểu đại diện cho hơn 2 triệu cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn TP.HCM đã tham dự phiên chính thức Đại hội đại biểu Phụ nữ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với chủ đề “Phụ nữ TP.HCM nhân văn, bứt phá sáng tạo, làm chủ công nghệ; tiên phong vì bình đẳng giới, xây dựng Hội vững mạnh nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, Đại hội đại biểu Phụ nữ TP.HCM lần thứ I được xác định là diễn đàn hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của các tầng lớp phụ nữ thành phố.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam đề nghị các cấp Hội tập trung thực hiện sáu nội dung trọng tâm trong thời gian tới.

Trong đó, bà nhấn mạnh việc thực hiện hiệu quả “ba an” đối với phụ nữ, gồm an toàn, an tâm và an sinh; tiếp tục chăm lo công tác an sinh xã hội, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, xây dựng môi trường sống đoàn kết, nhân văn và hiện đại.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam (giữa) trao Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước đến Hội LHPN TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp Hội đẩy mạnh vận động mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con trước 35 tuổi; phát huy vai trò nòng cốt trong vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam mong muốn Hội LHPN TP.HCM khóa mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh và sáng tạo; lãnh đạo hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển bền vững TP.HCM, vươn tầm khu vực, thế giới.

Chia sẻ tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội cần đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp. Đồng thời, hội cần phát huy vai trò hạt nhân kết nối, hỗ trợ phụ nữ tham gia kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết. Ảnh: HẢI NHI

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh, chăm sóc trẻ em, giáo dục mầm non và hỗ trợ phụ nữ cần được xác định là ưu tiên chiến lược, nhằm nâng cao chất lượng dân số và bảo đảm sự ổn định lâu dài của thành phố.

Bên cạnh đó, các chương trình chăm lo đời sống vật chất, sức khỏe tinh thần cho nữ công nhân, lao động nhập cư và phụ nữ yếu thế cần tiếp tục được quan tâm, triển khai hiệu quả.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu Hội chú trọng xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em, không chỉ trong đời sống thực tế mà cả trên không gian mạng; đồng thời chủ động tham gia xây dựng nguồn cán bộ nữ, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ trong hệ thống chính trị.

Hội LHPN TP.HCM ra mắt giới thiệu phần mềm “Vòng tay yêu thương” nhằm hưởng ứng thực hiện công trình “Hệ sinh thái số”. Ảnh: HẢI NHI

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã công bố các quyết định về công tác nhân sự Hội LHPN TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, bà Võ Ngọc Thanh Trúc được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Dịp này, tập thể Hội LHPN TP.HCM vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đồng thời, có 5 cá nhân được trao Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.