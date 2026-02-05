Đến thăm nơi những chú gấu được học lại cách làm... gấu 05/02/2026 10:31

(PLO)- Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam II giữa rừng Bạch Mã trở thành ngôi nhà mới bình yên, giúp những chú gấu từng bị nuôi nhốt lấy mật tìm lại bản năng hoang dã.

Rời xa những chiếc cũi sắt chật hẹp, tối tăm và nỗi ám ảnh từ những mũi kim lấy mật, nhiều gấu ngựa, gấu chó đã được đưa về ngôi nhà mới tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam II (Vườn quốc gia Bạch Mã, TP Huế).

Tại đây, mỗi chú gấu đều mang theo một câu chuyện về sự chịu đựng và nghị lực vượt qua thương tổn để trở về với thiên nhiên. Những bước chân đầu tiên của các chú gấu ở không gian bán tự nhiên là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của những người làm công tác bảo tồn động vật hoang dã.

Toàn cảnh Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam II giữa đại ngàn xanh mướt của Vườn Quốc gia Bạch Mã.

Sau những năm tháng dài bị giam cầm trong không gian chật hẹp để lấy mật, gấu ngựa được giải cứu và đưa về môi trường sống mới an toàn hơn.

Gấu được đưa vào khu cách ly đạt tiêu chuẩn quốc tế để theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt.

Trong khoảng 30-45 ngày tại khu cách ly, gấu sẽ được các chuyên gia y tế giám sát chặt chẽ mọi biểu hiện tâm lý và thể chất.

CLIP: Nơi những chú gấu được học lại cách làm... gấu

Hệ thống nhà gấu và khu chức năng được thiết kế hiện đại trên tổng diện tích hơn 12,7 ha, đáp ứng mọi nhu cầu phục hồi của động vật.

Khoảnh khắc khi một chú gấu hòa mình vào môi trường bán tự nhiên, dần tìm lại bản năng vốn có.

Sự rụt rè ban đầu dần được thay thế bằng sự tò mò và phấn khích khi được hòa mình vào môi trường bán tự nhiên.

Niềm vui dường như đã trở lại trong ánh mắt của những chú gấu từng chịu nhiều đau đớn.

Chú gấu tỏ ra thoải mái trong môi trường bán tự nhiên.

Từng bữa ăn, giấc ngủ của gấu đều được các nhân viên chuẩn bị kỹ càng nhằm phục hồi những bản năng đã bị mài mòn sau thời gian dài nuôi nhốt.

Thời gian qua, sự thay đổi tích cực trong nhận thức của cộng đồng đã thể hiện qua việc người dân tự nguyện chuyển giao gấu cho trung tâm để bảo tồn.

Một số hình ảnh hoạt động của gấu tại Trung tâm.