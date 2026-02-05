Đến thăm nơi những chú gấu được học lại cách làm... gấu

(PLO)- Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam II giữa rừng Bạch Mã trở thành ngôi nhà mới bình yên, giúp những chú gấu từng bị nuôi nhốt lấy mật tìm lại bản năng hoang dã.
Rời xa những chiếc cũi sắt chật hẹp, tối tăm và nỗi ám ảnh từ những mũi kim lấy mật, nhiều gấu ngựa, gấu chó đã được đưa về ngôi nhà mới tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam II (Vườn quốc gia Bạch Mã, TP Huế).
Tại đây, mỗi chú gấu đều mang theo một câu chuyện về sự chịu đựng và nghị lực vượt qua thương tổn để trở về với thiên nhiên. Những bước chân đầu tiên của các chú gấu ở không gian bán tự nhiên là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của những người làm công tác bảo tồn động vật hoang dã.
Sau những năm tháng dài bị giam cầm trong không gian chật hẹp để lấy mật, gấu ngựa được giải cứu và đưa về môi trường sống mới an toàn hơn.
Trong khoảng 30-45 ngày tại khu cách ly, gấu sẽ được các chuyên gia y tế giám sát chặt chẽ mọi biểu hiện tâm lý và thể chất.
Sự rụt rè ban đầu dần được thay thế bằng sự tò mò và phấn khích khi được hòa mình vào môi trường bán tự nhiên.
Chú gấu tỏ ra thoải mái trong môi trường bán tự nhiên.
Thời gian qua, sự thay đổi tích cực trong nhận thức của cộng đồng đã thể hiện qua việc người dân tự nguyện chuyển giao gấu cho trung tâm để bảo tồn.