Phát triển công đoàn khu vực tư nhân: Tránh 'bỏ trống trận địa' 04/02/2026 15:26

(PLO)- Trong bối cảnh kinh tế tư nhân phát triển mạnh, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài của tổ chức công đoàn.

Ngày 4-2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM tổ chức Lễ trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng gắn với Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, người lao động và hoạt động Công đoàn Thành phố năm 2025.

Tại đây, 11 kỹ sư, công nhân tiêu biểu đang công tác trên nhiều lĩnh vực sản xuất, dịch vụ đã được trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng.

11 cá nhân tiêu biểu được trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng. Ảnh: HẢI NHI

Đáng chú ý, Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, người lao động và hoạt động Công đoàn TP.HCM năm 2025 đã khẳng định vai trò của phong trào thi đua trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết LĐLĐ TP.HCM đang quản lý hơn 2,3 triệu đoàn viên và gần 23.000 công đoàn cơ sở, chiếm tỉ lệ lớn so với cả nước, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của phong trào công nhân, lao động và hoạt động công đoàn.

“TP.HCM cũng là địa phương đi đầu trong chuyển đổi số công đoàn, bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào một số nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ đoàn viên, người lao động” - ông Nguyễn Xuân Hùng nói.

Do đó, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị trong thời gian tới, LĐLĐ TP.HCM tập trung ổn định tổ chức bộ máy theo mô hình mới, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm hoạt động thông suốt.

Đồng thời đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyên môn hóa các khâu quan trọng như tài chính, kế toán để nâng cao tính minh bạch, hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Xuân Hùng, trong bối cảnh Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, ông Nguyễn Xuân Hùng nhấn mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong khu vực ngoài nhà nước phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, tránh nguy cơ “bỏ trống trận địa”.

Liên quan đến Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026–2031, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết Trung ương sẽ sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đồng thời, ông đề nghị LĐLĐ TP.HCM tích cực góp ý, phản ánh thực tiễn từ cơ sở để hoàn thiện Điều lệ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Cũng tại hội nghị, ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, kêu gọi các phong trào thi đua cần thực sự khơi dậy và lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong đoàn viên, người lao động nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông nhấn mạnh việc thi đua phải gắn với triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, cũng như Nghị quyết Đại hội Công đoàn TP.HCM.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM kêu gọi các cấp công đoàn cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động phát huy tinh thần yêu nước, năng động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và cả nước.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (bìa trái) cùng ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM (bìa phải) lần lượt trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Trương Thị Minh Dung, Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh, nguyên Chủ tịch LĐLĐ quận 1 và ông Nguyễn Thành Đô, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Dịp này, bà Trương Thị Minh Dung, Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh, nguyên Chủ tịch LĐLĐ quận 1, được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; ông Nguyễn Thành Đô, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP.HCM, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Cạnh đó, LĐLĐ TP.HCM cũng trao Cờ thi đua cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc.

Cũng tại hội nghị, LĐLĐ TP.HCM trao bảng tượng trưng 350.000 phần quà và 18 “Mái ấm Công đoàn” chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho 9 tổ công tác.