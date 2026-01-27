Tôn vinh những đóng góp tiêu biểu của bà Nguyễn Thị Bình 27/01/2026 13:54

(PLO)- Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh trưng bày chuyên đề “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh” nhằm tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách bà Nguyễn Thị Bình, biểu tượng xuất sắc của nền ngoại giao Việt Nam.

Ngày 27-1, tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh cùng một số đơn vị bảo tàng tổ chức trưng bày chuyên đề “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Chuyên đề nhằm tôn vinh và tri ân những đóng góp tiêu biểu của bà Nguyễn Thị Bình, biểu tượng xuất sắc của nền ngoại giao Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình TP.HCM, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM, cho biết ngày 27-1 cách đây 53 năm, Hiệp định Paris - Hiệp định hòa bình sau cuộc hòa đàm dài nhất lịch sử được ký kết tại Paris (Pháp). Trong đó, bà Nguyễn Thị Bình là nữ duy nhất ký tên, khi ấy đang giữ cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Theo bà Tôn Nữ Thị Ninh, trong những thập niên 1960-1970, hình ảnh và tiếng nói của bà Nguyễn Thị Bình để lại dấu ấn sâu sắc, trở thành niềm tự hào và nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ cán bộ ngoại giao, đặc biệt là nữ giới, khi thể hiện thuyết phục trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách phụ nữ Việt Nam trên trường quốc tế.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM cho biết việc trưng bày chuyên đề “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh” tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự tri ân đối với một nhân vật lịch sử tiêu biểu của ngoại giao Việt Nam.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM. Ảnh: BTC

Trưng bày gồm bốn phần. Phần một khắc họa hành trình từ truyền thống gia đình yêu nước đến lý tưởng cách mạng, giới thiệu chân dung, cháu ngoại chí sĩ Phan Châu Trinh, sớm giác ngộ và dấn thân vì độc lập dân tộc.

Cạnh đó, phần hai là điểm nhấn của trưng bày, khắc họa bà Nguyễn Thị Bình như biểu tượng tiêu biểu của trí tuệ và bản lĩnh ngoại giao Việt Nam.

Hình ảnh bà Nguyễn Thị Bình. Ảnh: BTC

Đặc biệt, Hội nghị Paris về Việt Nam (1968-1973) với hơn 200 phiên họp công khai, 45 phiên họp mật, khoảng 500 cuộc họp báo và hơn 1.000 phát biểu, trở thành cuộc hòa đàm dài nhất lịch sử.

Đây không chỉ là nơi thực hiện đầy đủ đường lối của Đảng và cách mạng Việt Nam, mà còn là hành trình ngoại giao mang thông điệp nhân văn sâu sắc. Hình ảnh, phong cách và tiếng nói của bà Nguyễn Thị Bình tại Paris đã vượt ra ngoài phòng hội nghị, chạm tới trái tim hàng triệu người yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”. Ảnh: HẢI NHI

Phần ba phản ánh tấm lòng tận tụy của bà với đất nước qua những đóng góp trong giáo dục, ngoại giao, y tế, văn hóa, xã hội và các hoạt động vì hòa bình, nhân đạo, nhất là sự trăn trở đối với nạn nhân chất độc da cam.

Phần bốn nhấn mạnh những giá trị còn mãi, gửi gắm bài học về trí tuệ, bản lĩnh, nhân cách phụ nữ Việt Nam cho các thế hệ mai sau.

Các đại biểu chụp hình tại buổi trưng bày. Ảnh: HẢI NHI

Ông Nguyễn Minh Nhựt cho biết, trưng bày lần này được chuẩn bị công phu với nhiều tư liệu quý, phương pháp trưng bày hiện đại, trong đó có ứng dụng trải nghiệm thực tế ảo tái hiện không khí đàm phán tại Paris ngày 27-1-1973.

Thông qua chuyên đề, ông Nguyễn Minh Nhựt kỳ vọng lan tỏa tới thế hệ trẻ khát vọng cống hiến, phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, đồng thời khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Một số hình ảnh tại buổi trưng bày về bà Nguyễn Thị Bình. Ảnh: HẢI NHI

Trưng bày do bà Tôn Nữ Thị Ninh (Chủ tịch Quỹ HPDF) và ông Nguyễn Bá Sơn (Phó Chủ tịch Quỹ HPDF) khởi xướng.

Trưng bày chuyên đề “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh” dự kiến diễn ra đến ngày 30-4.