Du khách quốc tế thích thú xem di sản văn hoá Việt Nam qua trưng bày 23/12/2025 13:17

(PLO)- Trưng bày Di sản văn hoá Việt Nam – Sức sống từ truyền thống đến hiện đại nhận được sự quan tâm của du khách nước ngoài.

Ngày 23-12, tại Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội) đã khai mạc trưng bày Di sản văn hoá Việt Nam – Sức sống từ truyền thống đến hiện đại.

Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng, hướng tới kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh di sản văn hóa Việt Nam là tài sản vô giá của dân tộc, kết tinh bản sắc, trí tuệ và sức sáng tạo bền bỉ của cộng đồng các dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử.

Các đại biểu tham quan trưng bày. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Trong những năm qua, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo sâu sát và từng bước được thể chế hóa đầy đủ thông qua hệ thống chính sách, pháp luật và các chương trình hành động cụ thể.

Người dân ghi lại những bức ảnh trưng bày tại triển lãm. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Theo lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, trưng bày Di sản văn hoá Việt Nam – Sức sống từ truyền thống đến hiện đại là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giới thiệu một cách hệ thống, trực quan và sinh động bức tranh tổng thể về di sản văn hóa Việt Nam.

Nội dung trưng bày phản ánh từ hệ thống pháp luật, chính sách về bảo vệ di sản; các di sản văn hóa được UNESCO công nhận, ghi danh; sự đa dạng, độc đáo của di sản trong đời sống cộng đồng, cho đến vai trò của di sản văn hóa trong phát triển bền vững đất nước.

Triển lãm được trưng bày tại Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội).

﻿Ảnh: VIẾT THỊNH.

Thông qua trưng bày, các giá trị di sản không chỉ được tôn vinh mà còn góp phần lan tỏa nhận thức, nâng cao trách nhiệm và bồi đắp niềm tự hào của toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị Cục Di sản văn hóa phối hợp với các đơn vị chuyên môn tiếp tục phát huy hiệu quả của trưng bày theo hướng bền vững, lâu dài.

Việc tổ chức trưng bày cần gắn với công tác nghiên cứu, đào tạo, truyền dạy và nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ; đồng thời kết nối chặt chẽ giữa bảo tồn di sản với phát triển du lịch văn hóa và kinh tế sáng tạo, bảo đảm nguyên tắc giữ gìn giá trị gốc của di sản và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng.

Du khách nước ngoài chăm chú xem một bức ảnh tại triển lãm. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Bên cạnh đó, việc tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý, bảo vệ và quảng bá di sản văn hóa cũng được xác định là yêu cầu quan trọng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay.

Bộ VH-TT&DL khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo, đồng hành cùng các đơn vị, địa phương trong việc nâng cao chất lượng các hoạt động giới thiệu di sản văn hóa, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài trong chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam.

Một du khách đang khám phá trưng bày. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá Lê Thị Thu Hiền cho biết: Thông qua các hoạt động trưng bày, trình diễn và tương tác, Trưng bày góp phần nâng cao nhận thức xã hội, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, về truyền thống lịch sử và văn hóa lâu đời của đất nước.

Lễ khai mạc mở đầu cho chuỗi hoạt động giới thiệu, tôn vinh và lan tỏa giá trị di sản văn hóa Việt Nam tới công chúng trong và ngoài nước.