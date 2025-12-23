Du khách quốc tế thích thú xem di sản văn hoá Việt Nam qua trưng bày

Ngày 23-12, tại Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội) đã khai mạc trưng bày Di sản văn hoá Việt Nam – Sức sống từ truyền thống đến hiện đại.
Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng, hướng tới kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh di sản văn hóa Việt Nam là tài sản vô giá của dân tộc, kết tinh bản sắc, trí tuệ và sức sáng tạo bền bỉ của cộng đồng các dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử.
Trong những năm qua, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo sâu sát và từng bước được thể chế hóa đầy đủ thông qua hệ thống chính sách, pháp luật và các chương trình hành động cụ thể.
Theo lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, trưng bày Di sản văn hoá Việt Nam – Sức sống từ truyền thống đến hiện đại là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giới thiệu một cách hệ thống, trực quan và sinh động bức tranh tổng thể về di sản văn hóa Việt Nam.
Nội dung trưng bày phản ánh từ hệ thống pháp luật, chính sách về bảo vệ di sản; các di sản văn hóa được UNESCO công nhận, ghi danh; sự đa dạng, độc đáo của di sản trong đời sống cộng đồng, cho đến vai trò của di sản văn hóa trong phát triển bền vững đất nước.
Thông qua trưng bày, các giá trị di sản không chỉ được tôn vinh mà còn góp phần lan tỏa nhận thức, nâng cao trách nhiệm và bồi đắp niềm tự hào của toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam.
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị Cục Di sản văn hóa phối hợp với các đơn vị chuyên môn tiếp tục phát huy hiệu quả của trưng bày theo hướng bền vững, lâu dài.
Việc tổ chức trưng bày cần gắn với công tác nghiên cứu, đào tạo, truyền dạy và nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ; đồng thời kết nối chặt chẽ giữa bảo tồn di sản với phát triển du lịch văn hóa và kinh tế sáng tạo, bảo đảm nguyên tắc giữ gìn giá trị gốc của di sản và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng.
Bên cạnh đó, việc tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý, bảo vệ và quảng bá di sản văn hóa cũng được xác định là yêu cầu quan trọng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay.
Bộ VH-TT&DL khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo, đồng hành cùng các đơn vị, địa phương trong việc nâng cao chất lượng các hoạt động giới thiệu di sản văn hóa, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài trong chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá Lê Thị Thu Hiền cho biết: Thông qua các hoạt động trưng bày, trình diễn và tương tác, Trưng bày góp phần nâng cao nhận thức xã hội, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, về truyền thống lịch sử và văn hóa lâu đời của đất nước.
Lễ khai mạc mở đầu cho chuỗi hoạt động giới thiệu, tôn vinh và lan tỏa giá trị di sản văn hóa Việt Nam tới công chúng trong và ngoài nước.
Việt Nam hiện đang sở hữu kho tàng di sản văn hóa đồ sộ, phong phú và đa dạng, với 4 vạn di tích trong Danh mục kiểm kê, 3.677 di tích quốc gia, 147 di tích quốc gia đặc biệt, khoảng 11.000 di tích cấp tỉnh, 9 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 17 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
11 di sản tư liệu được UNESCO công nhận là di sản ký ức; Việt Nam đã có 183 bảo tàng công lập và bảo tàng ngoài công lập, hiện đang lưu giữ hơn 4 triệu hiện vật có giá trị; 327 bảo vật quốc gia hiện được lưu giữ tại các bảo tàng, di tích trong hầu hết 34 tỉnh/thành phố trong cả nước