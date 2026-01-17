TP.HCM công bố 11 cá nhân đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2025 17/01/2026 14:33

(PLO)- Giải thưởng Tôn Đức Thắng vinh danh công nhân, kỹ sư tiêu biểu có thành tích xuất sắc, nhiều sáng kiến cải tiến hiệu quả, đóng góp cho sản xuất.

Chủ tịch UBND TP.HCM đã ký quyết định tặng Bằng khen cho 11 cá nhân đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 25 năm 2025.

Giải thưởng Tôn Đức Thắng do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức. Giải thưởng nhằm tôn vinh, ghi nhận những công nhân, kỹ sư có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sản xuất và sáng tạo khoa học - kỹ thuật. Đây là những cá nhân có nhiều sáng kiến cải tiến mang lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị, doanh nghiệp.

Theo đó, danh sách 11 cá nhân đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2025 gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Tấn, Phó Trưởng phòng Phòng điều độ, Công ty Truyền tải điện 4.

2. Ông Trần Phương Kiệt, Trưởng phòng Phòng an toàn, Công ty Lưới điện cao thế TPHCM (Tổng Công ty Điện lực TP.HCM).

3. Ông Huỳnh Trương Khoa, Giám đốc kỹ thuật sản xuất, Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam.

4. Ông Nguyễn Văn Dũng, kỹ sư, Công ty TNHH Intel Products Việt Nam.

5. Ông Võ Tấn Định, Trưởng ban Cơ điện, Phòng kỹ thuật cơ điện, Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất.

6. Ông Trần Văn Thiện, Tổ trưởng Tổ GIS, Phòng công nghệ thông tin, Công ty CP Cấp nước Bến Thành (Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn).

7. Ông Đoàn Hữu Cường, Phó Trưởng phòng Phòng thực nghiệm cây trồng, Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM.

8. Bà Nguyễn Thị Loan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao (thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM).

9. Ông Nguyễn Văn Lộc, Phó trưởng Bộ phận chế tạo vỏ tàu, Công ty TNHH Vard Vũng Tàu.

10. Ông Nguyễn Tăng Pháp, Trưởng bộ phận Bộ phận Cải tiến chất lượng sản xuất, Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex.

11. Ông Lâm Văn Trường, kỹ sư kiểm tra sản phẩm, Công ty TNHH Jabil Việt Nam.

Liên đoàn Lao động TP.HCM biểu dương 95 tập thể có thành tích tiêu biểu, đóng góp tích cực đối với phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn TP giai đoạn 2018 - 2023 trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2024. Ảnh: HẢI NHI

Năm nay, Ban tổ chức nhận được 58 hồ sơ tham gia, tăng 14 hồ sơ so với năm 2024. Trong đó, số lượng hồ sơ nữ tham gia cao nhất từ trước đến nay, đến từ 28 đơn vị. Các hồ sơ thuộc nhiều lĩnh vực như cơ khí - chế tạo máy, điện - điện tử, công nghệ thông tin, nông nghiệp, giáo dục, y tế, công nghệ sinh học, hóa học và nhiều ngành nghề khác.

Từ 58 hồ sơ, Hội đồng sơ tuyển đã chọn 25 cá nhân vào vòng chung khảo, tiếp tục xét chọn và đề xuất 11 cá nhân tiêu biểu để UBND TP.HCM công nhận, khen thưởng.

Qua 24 năm tổ chức, hơn 250 cá nhân tiêu biểu của TP.HCM đã được trao giải. Lễ trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 25 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 1-2026.