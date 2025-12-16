Hoàn thành 2 cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng trước 30-4-2026 16/12/2025 21:10

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng 2 cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi các đơn vị liên quan về việc triển khai xây dựng hai cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng và cải tạo, chỉnh trang Cầu bến B và Cầu bến C - Ba Son, phường Sài Gòn.



Giám đốc Sở Xây dựng giao Phòng Quản lý Đường thủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục triển khai đầu tư xây dựng, bảo đảm hoàn thành cải tạo, chỉnh trang Cầu bến B và Cầu bến C - Ba Son trước Tết nguyên đán năm 2026.

Giao Phòng Quản lý Xây dựng công trình giao thông đường bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục triển khai đầu tư xây dựng hai cầu bộ hành qua đường Tôn Đức Thắng, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30-4-2026.

Phối cảnh cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng.

Phòng Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn nhà đầu tư các thủ tục đầu tư theo phương thức đối tác công tư - hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán.

Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Quận 1 chủ trì, phối hợp với UBND phường Sài Gòn và nhà đầu tư chuẩn bị các công tác liên quan đến mặt bằng Cầu bến B và Cầu bến C - Ba Son nhằm chuẩn bị triển khai cải tạo, chỉnh trang đảm bảo hoàn thành trước Tết nguyên đán năm 2026.

Sở cũng đề nghị Công ty TNHH TMDV Great Wealth chủ động liên hệ, phối hợp với các phòng ban, đơn vị nêu trên để được hướng dẫn triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hai cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng và cải tạo, chỉnh trang cầu bến B và cầu bến C - Ba Son theo phương thức đối tác công tư - hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán.

Dự kiến hai cầu đi bộ có kết cấu thép, mỗi cầu đều được lắp thang máy kết hợp chiếu sáng mỹ thuật.

Một cầu nằm ở ngã ba Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng (phía trước khách sạn Majestic Sài Gòn). Cầu còn lại bố trí ở nút giao Thái Văn Lung - Tôn Đức Thắng (trước tòa nhà The Landmark).

Bên cạnh việc xây hai cầu đi bộ, cầu bến B và C - Ba Son nằm giáp sông Sài Gòn cũng được cải tạo. Đặc biệt, khu vực bờ sông sẽ bố trí các tiểu cảnh phục vụ tham quan, cầu bến C cải tạo thành đảo hoa và mảng xanh tạo điểm nhấn cảnh quan.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 80 tỉ đồng (50 tỉ dành cho hai cầu đi bộ và phần còn lại chỉnh trang cầu bến B và C).