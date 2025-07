Tháo dỡ cầu cảng để thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn 30/07/2025 09:15

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc phá dỡ cầu cảng số 2 và một số công trình phục vụ thi công dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Theo Sở Xây dựng, cầu cảng số 2 nằm tại công viên bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn) có vị trí không phù hợp theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/2000 Khu trung tâm hiện hữu TP.HCM (930ha) được UBND TP phê duyệt tại quyết định tháng 12-2012.

Mặt khác, hiện nay cầu cảng số 2 đã xuống cấp do quá trình khai thác lâu dài, việc tháo dỡ cầu cảng để đảm bảo mặt bằng thi công, an toàn khai thác công trình cầu đi bộ phù hợp với quy hoạch. Vì vậy, việc tháo dỡ cầu cảng với chi phí khoảng 1,8 tỉ đồng do Nutifood chi trả, vật tư thu hồi được tính trừ vào giá trị gói thầu.

Sở này kiến nghị UBND TP chấp thuận chủ trương giao Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood (nhà đầu tư dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn) thực hiện phá dỡ cầu cảng số 2 do hạng mục phá dỡ cầu cảng đã được xác định nằm trong dự án này.

Cầu cảng số 2, trạm quan trắc, trạm thủy văn Phú An sẽ được phá dỡ, di dời. Ảnh: Nguyễn Tiến

Ngoài ra, Sở Xây dựng cho biết thống nhất ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc di dời trạm quan trắc Phú An từ cầu cảng số 2 sang cầu tàu số 4 (gần cột cờ Thủ Ngữ) theo đề xuất trước đó của Sở này.

Nguyên nhân do chủ đầu tư đang phối hợp với các đơn vị cung cấp lắp đặt thiết bị và đơn vị thụ hưởng là Trung tâm quan trắc nông nghiệp và môi trường hiệu chỉnh, sửa chữa và bảo trì, đảm bảo thông số kỹ thuật chính xác trong quá trình vận hành.

Trạm quan trắc Phú An thuộc dự án đầu tư trung tâm quan trắc tài nguyên và phân tích môi trường do Ban Quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải TP trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư và đang trong quá trình thực hiện, chưa vận hành.

Cạnh đó, trạm thủy văn Phú An nằm tại cầu cảng số 2 thuộc quản lý của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cũng sẽ được tính toán phương án di dời. Kinh phí di dời sẽ được công ty Nutifood hỗ trợ để đảm bảo tiến độ thi công cầu đi bộ.

Trạm thủy văn Phú An là công trình chuyên ngành khí tượng thủy văn thuộc quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Khí tượng Thủy văn chỉ đạo đẩy nhanh công tác di dời Trạm thủy văn Phú An để đảm bảo tiến độ dự án cầu đi bộ.

Theo kế hoạch, cầu cảng số 2 và các trạm quan trắc, thủy văn phải được di dời, bàn giao cho đơn vị thi công cuối tháng 7-2025.