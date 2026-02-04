Giải thưởng Tôn Đức Thắng: Nhiều dấu ấn nổi bật 04/02/2026 13:21

(PLO)- Sau 25 năm tổ chức, Giải thưởng Tôn Đức Thắng tiếp tục tôn vinh những sáng kiến từ thực tiễn lao động, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong đội ngũ công nhân, kỹ sư.

Ngày 4-2, tại Học viện Cán bộ TP.HCM, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM tổ chức Lễ trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 25 cho 11 kỹ sư, công nhân tiêu biểu đang công tác trên nhiều lĩnh vực sản xuất, dịch vụ.

Đây là những cá nhân có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng lao động và hiệu quả sản xuất - kinh doanh tại đơn vị, doanh nghiệp.

Giải thưởng Tôn Đức Thắng là phần thưởng cấp TP.HCM, được trao hằng năm nhằm ghi nhận, tôn vinh đội ngũ kỹ sư, công nhân lao động trực tiếp có thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo.

Giúp tiết kiệm hàng tỉ đồng/năm

Một trong 11 cá nhân được trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm nay là anh Nguyễn Văn Lộc, Phó trưởng bộ phận chế tạo vỏ tàu, Công ty TNHH VARD Vũng Tàu (KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP.HCM).

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM (thứ 3, từ phải sang) cùng ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao giải thưởng cho các cá nhân. Ảnh: HẢI NHI

Tốt nghiệp ngành kỹ thuật tàu thủy Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2013, gia nhập VARD Vũng Tàu, anh chủ động tham gia hầu hết các công đoạn sản xuất, vừa làm vừa học, không ngại việc khó, việc mới.

Nhờ vậy, sau một năm làm việc, anh được tín nhiệm giao nhiệm vụ tổ trưởng kỹ thuật, rồi lần lượt đảm nhận vai trò cán bộ điều phối và Phó trưởng bộ phận chế tạo vỏ tàu.

Từ một công nhân trực tiếp đứng máy, anh Nguyễn Văn Lộc từng bước trưởng thành qua thực tiễn sản xuất để đảm nhiệm vai trò quản lý kỹ thuật, ghi dấu ấn bằng nhiều sáng kiến cải tiến trong đóng mới tàu thủy.

Riêng giai đoạn 2020-2025, anh có 9 sáng kiến được áp dụng hiệu quả, giúp doanh nghiệp làm lợi khoảng 2,56 tỷ đồng mỗi năm.

Anh đặc biệt tâm đắc với sáng kiến cải tiến phương pháp chế tạo cụm chân vịt đẩy tàu AZP/VOITH trên tàu SOV/CSOV. Thay vì thực hiện tại khu đấu nối block chật hẹp như trước, anh đề xuất tách cụm chi tiết, chuyển sang tổ chế tạo phụ.

Mỗi con tàu tiết kiệm khoảng 250 giờ lao động, mang lại lợi ích gần 200 triệu đồng mỗi năm, đồng thời cải thiện đáng kể điều kiện làm việc và an toàn cho người lao động.

Không chỉ giỏi chuyên môn, anh Lộc còn trực tiếp kèm cặp, đào tạo công nhân mới, góp phần nâng chuẩn tay nghề cho hàng trăm lao động, trong đó có 6 người được bổ nhiệm vị trí quản lý.

Là nữ Giám đốc duy nhất được trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm nay, chị Nguyễn Thị Loan gắn bó với nông nghiệp công nghệ cao ngay từ những ngày đầu ra trường.

Giai đoạn 2020-2024, cùng tập thể Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chị triển khai nhiều sáng kiến kỹ thuật được công nhận từ cấp thành phố đến quốc gia, trải rộng ở các lĩnh vực thủy sản, nấm dược liệu, cây trồng hữu cơ và nông nghiệp thông minh.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM trao giải thưởng Tôn Đức Thắng đến chị Chị Nguyễn Thị Loan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: HẢI NHI

Một trong những dấu ấn nổi bật là mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh hai giai đoạn ứng dụng hệ thống giám sát môi trường (IoT) tại huyện Cần Giờ. Thông qua việc theo dõi liên tục các chỉ số môi trường ao nuôi 24/24 giờ bằng thiết bị thông minh, người nuôi có thể chủ động điều chỉnh kịp thời khi có biến động, giảm rủi ro dịch bệnh.

Nhờ kiểm soát tốt môi trường nước, tôm sinh trưởng ổn định, năng suất đạt khoảng 40 tấn/ha, cao hơn đáng kể so với phương pháp truyền thống, đồng thời tăng số vụ nuôi trong năm, mang lại giá trị làm lợi hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.

Không dừng lại ở hiệu quả kinh tế, mô hình còn góp phần thay đổi cách tiếp cận của người dân trong sản xuất nông nghiệp, từ làm theo kinh nghiệm sang quản lý dựa trên dữ liệu, từ bị động sang chủ động ứng dụng khoa học - công nghệ.

Bên cạnh đó, sáng kiến “Quy trình sản xuất nấm sữa (Calocybe indica) trên môi trường không sử dụng nguồn đạm vô cơ” cũng được đánh giá cao, với giá trị làm lợi khoảng 1,05 tỷ đồng trên diện tích 500 m² mỗi năm.

Tính chung trong quá trình công tác, chị Nguyễn Thị Loan đã đề xuất 11 sáng kiến được áp dụng hiệu quả, góp phần mang lại giá trị làm lợi và tiết kiệm cho đơn vị hơn 7,87 tỷ đồng.

Người kỹ sư tháo “điểm nghẽn” từ thực tiễn nhà máy

Được trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm nay, anh Nguyễn Tăng Pháp, Trưởng phòng Cải tiến chất lượng sản xuất Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex, tạo dấu ấn bằng các sáng kiến xuất phát từ thực tiễn dây chuyền và sự thấu hiểu công việc của người lao động.

Anh Nguyễn Tăng Pháp, Trưởng phòng Cải tiến chất lượng sản xuất Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex vinh dự nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng. Ảnh: HẢI NHI

“Mỗi thao tác thừa, mỗi sai sót lặp lại đều là “điểm nghẽn” cần được tháo gỡ bằng giải pháp kỹ thuật phù hợp” - anh Pháp nói.

Từ đó, nhiều sáng kiến của anh Pháp đã nhanh chóng được áp dụng vào thực tế. Đơn cử là sáng kiến hệ thống ngăn ngừa sai vật tư trên dây chuyền LCM (tấm nền màn hình tivi). Trước nguy cơ nhầm lẫn vật tư trong quá trình lắp ráp, anh nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm tra mã vật tư 100% trước khi đưa vào dây chuyền. Giải pháp này không chỉ giảm lỗi sản xuất mà còn mang lại giá trị tiết kiệm trung bình khoảng 1,2 tỷ đồng mỗi năm cho doanh nghiệp.

Tiếp đó, tháng 2-2025, anh Pháp đề xuất thay thế Pallet PIN nhập khẩu từ Hàn Quốc bằng vật liệu nội địa. Sáng kiến giúp tiết kiệm khoảng 31,7 nghìn USD, đồng thời rút ngắn thời gian điều chỉnh cấu trúc dây chuyền cho sản phẩm mới từ vài tháng xuống còn vài tuần.

Ngoài ra, chuỗi sáng kiến của anh Nguyễn Tăng Pháp còn hướng đến mục tiêu lâu dài là xây dựng môi trường sản xuất thông minh, nơi công nghệ hỗ trợ con người, giảm áp lực lao động nhưng vẫn bảo đảm năng suất và chất lượng.

Đến nay, anh có 5 sáng kiến được áp dụng hiệu quả, với tổng giá trị làm lợi và tiết kiệm hơn 9,34 tỷ đồng.