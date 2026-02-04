TP.HCM tặng 1,8 triệu đồng quà Tết cho người hưu trí 04/02/2026 15:35

(PLO)- Theo kế hoạch chăm lo Tết Bính Ngọ 2026, TP.HCM dự kiến tặng quà Tết trị giá 1,8 triệu đồng cho hơn 316.000 người hưởng lương hưu trên địa bàn.

Theo kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TP.HCM dự kiến tặng 348.600 suất quà Tết cho người dân đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng trên địa bàn.

Cụ thể, các suất quà được chia thành hai nhóm đối tượng. Nhóm thứ nhất gồm người hưởng lương hưu và cán bộ phường, xã đã nghỉ hưu, với tổng cộng 316.530 người. Mỗi suất quà của nhóm này trị giá 1,8 triệu đồng. Trong đó có 297.741 người đang hưởng chế độ hưu trí hằng tháng và 18.789 cán bộ phường, xã nghỉ hưu.

Nhóm thứ hai gồm 32.070 người bị tai nạn lao động, mất sức lao động và các đối tượng hưởng trợ cấp theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Mức quà Tết dành cho nhóm này là 1,3 triệu đồng/suất.

Người cao tuổi làm thủ tục nhận trợ cấp xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Hưng Thuận. Ảnh minh họa: HẢI NHI

Trước đó, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM cũng đã thông báo kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2 và tháng 3-2026 cho người hưởng chế độ trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, hai tháng lương hưu, trợ cấp này sẽ được chi trả gộp một lần trong kỳ chi trả tháng 2-2026, nhằm giúp người dân nhận tiền sớm để chuẩn bị Tết Nguyên đán.

Đối với hình thức chi trả qua tài khoản cá nhân, BHXH TP.HCM sẽ bắt đầu chuyển tiền từ ngày 2-2. Trường hợp nhận tiền mặt, việc chi trả được thực hiện từ ngày 10-2 đến ngày 25-3 (trừ ngày nghỉ hằng tuần, lễ, Tết).

Như vậy, trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, người đang hưởng chế độ hưu trí tại TP.HCM sẽ được nhận cùng lúc hai tháng lương hưu, trợ cấp BHXH và phần quà Tết 1,8 triệu đồng từ UBND TP.HCM.

Ngoài ra, thành phố cũng dự kiến tặng quà Tết cho 1.228 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, với mức 2,5 triệu đồng/người. Đồng thời hỗ trợ 6.031 hộ nghèo, mỗi hộ 1,5 triệu đồng, theo danh sách hộ nghèo được công nhận năm 2025.