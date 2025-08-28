TP.HCM tăng trợ cấp hưu trí xã hội lên 650.000 đồng/tháng, cao hơn 1,3 lần cả nước 28/08/2025 19:46

(PLO)- Từ 1-9, TP.HCM quy định mức trợ cấp hưu trí xã hội là 650.000 đồng/tháng, cao hơn 1,3 mức trợ cấp do Chính phủ quy định.

Chiều 28-8, kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khoá X đã thông qua Nghị quyết quy định mức trợ cấp hưu trí xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo tờ trình, trước ngày 1-7, người đủ điều kiện hưởng mức trợ cấp hưu trí xã hội nhận theo ba mức khác nhau của ba địa phương cũ. Cụ thể, ở TP.HCM nhận 600.000 đồng/tháng, tỉnh Bình Dương nhận 500.000 đồng/tháng và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận 625.000 đồng/tháng.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết. Ảnh: TRẦN LINH

Để công bằng về chính sách hỗ trợ cho các nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn TP.HCM, HĐND TP ban hành Nghị quyết Quy định mức trợ cấp hưu trí xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, TP.HCM quy định mức trợ cấp hưu trí xã hội là 650.000 đồng/tháng. Kinh phí thực hiện được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định.

Tờ trình nêu rõ cơ sở đề xuất mức trợ cấp này là từ mức 625.000 đồng/tháng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước 1-7, đây là mức trợ cấp cao nhất trong ba khu vực trước khi sáp nhập. Tuy nhiên, mức này vẫn thấp hơn nhiều so với mức lương cơ sở, mặt khác trong giai đoạn 2026 - 2030 chuẩn nghèo về tiêu chí thu nhập cũng sẽ được điều chỉnh tăng cao hơn so với giai đoạn hiện nay.

Vì vậy, việc trợ cấp hưu trí xã hội 650.000 đồng/tháng, cao hơn 1,3 mức trợ cấp do Chính phủ quy định trong thời điểm hiện nay là phù hợp. Kinh phí dự kiến khi thực hiện chính sách này là hơn 1.522 tỉ đồng/năm.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ 1-9-2025.