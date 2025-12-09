Sắp có tài khoản hưu trí bổ sung cho người lao động 09/12/2025 09:18

(PLO)- Lương hưu bổ sung được hình thành từ tài khoản hưu trí cá nhân, đầu tư an toàn và chi trả linh hoạt nhằm tăng thêm thu nhập cho người lao động khi nghỉ hưu.

Chế độ bảo hiểm hưu trí bổ sung đang được Chính phủ hoàn thiện bằng một nghị định mới, mục tiêu giúp người lao động tích lũy tài chính dài hạn cùng sự hỗ trợ của doanh nghiệp, hướng tới mức lương hưu cao hơn khi về già.

Bảo hiểm hưu trí bổ sung là chế độ hưu trí tự nguyện hoạt động song song và bổ sung cho hệ thống BHXH bắt buộc. Điểm khác biệt cốt lõi của mô hình này nằm ở cơ chế vận hành theo nguyên tắc thị trường, minh bạch và gắn với hiệu quả đầu tư, tạo thêm lựa chọn để người lao động tăng thu nhập khi nghỉ hưu.

Theo dự thảo, mỗi người lao động tham gia sẽ được mở một tài khoản hưu trí cá nhân, hình thành từ khoản đóng góp của doanh nghiệp và phần đóng thêm tự nguyện của chính mình.

Lãnh đạo BHXH Việt Nam (áo trắng) kiểm tra việc chi trả lương hưu cho người dân qua tài khoản cá nhân. Ảnh minh họa: P.PHONG

Danh mục đầu tư của quỹ được quy định chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn, giúp nguồn tiền tích lũy có cơ hội tăng trưởng theo thời gian, tạo nền tài chính vững hơn cho tuổi già.

Khi người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật về BHXH, chế độ bảo hiểm hưu trí bổ sung sẽ bắt đầu chi trả. Mức hưởng được tính dựa trên giá trị tài khoản hưu trí cá nhân tại thời điểm nhận, tức đóng càng nhiều và hiệu quả đầu tư càng cao, khoản nhận về càng lớn.

Dự thảo nghị định cũng đưa ra hai hình thức chi trả linh hoạt để người lao động lựa chọn: Chi trả định kỳ, như một khoản “lương hưu thứ hai” hàng tháng; chi trả một lần, nhận toàn bộ hoặc một phần số tiền tích lũy theo quy định.

Để tăng an toàn cho người tham gia trước biến động thị trường, dự thảo bổ sung cơ chế đảm bảo mức chi trả tối thiểu.

Theo đó, quỹ sẽ trích tối thiểu 5% tiền đóng góp để mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ từ doanh nghiệp bảo hiểm được cấp phép. Khoản bảo hiểm này tạo dòng tiền ổn định khi người lao động về hưu, bổ sung cho phần chi trả từ quỹ chính, giúp hạn chế rủi ro do lạm phát hoặc suy giảm giá trị đầu tư.

Đây được xem là bước tiến phù hợp với xu hướng quốc tế và mục tiêu xây dựng hệ thống BHXH đa tầng theo Nghị quyết 28 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Khoản chi trả từ bảo hiểm hưu trí bổ sung sẽ cộng dồn trực tiếp vào lương hưu của BHXH bắt buộc, giúp thu nhập hưu trí của người lao động được cải thiện đáng kể.