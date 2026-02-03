Quỹ BHYT chi hơn 161.000 tỉ viện phí, nhiều ca được thanh toán hàng tỉ 03/02/2026 16:44

(PLO)- Hết năm 2025, tỉ lệ bao phủ BHYT đạt hơn 95% dân số. Số lượt khám chữa bệnh và chi phí thanh toán đều tăng mạnh, trong đó nhiều người bệnh được Quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị lên tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ đồng.

BHXH Việt Nam cho biết đến hết năm 2025, toàn quốc có 95,16% dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Con số này vượt 0,16% so với chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Năm 2025 ghi nhận số lượt khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc đạt 195,5 triệu lượt. So với năm 2024, con số này tăng 11,9 triệu lượt, tương đương 6,5%.

Cùng với đó, tổng số chi khám chữa bệnh BHYT đề nghị thanh toán khoảng 161.628 tỉ đồng. Mức chi này tăng 20.188 tỉ đồng, tương đương 14,3% so với năm trước.

Nhiều bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả hàng tỉ đồng. Ảnh: V.LONG

Theo BHXH Việt Nam, Quỹ BHYT thời gian qua đã chi trả cho nhiều dịch vụ y tế kỹ thuật cao, chi phí lớn. Trong đó có các lĩnh vực như phẫu thuật tim mạch, ghép tạng, điều trị ung thư, chạy thận nhân tạo…

Nhờ mức hưởng cao từ BHYT, người bệnh đã giảm đáng kể gánh nặng tài chính trong quá trình điều trị. Thực tế cho thấy đã có nhiều trường hợp được Quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị lên tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ đồng.

“Điều này thể hiện rõ giá trị nhân văn và tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc của chính sách BHYT”- lãnh đạo BHXH Việt Nam nhấn mạnh.

Bên cạnh việc chi trả chi phí điều trị, công tác cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh BHYT cũng được đẩy mạnh. Nhờ liên thông, đồng bộ dữ liệu, người dân hiện chỉ cần sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc các ứng dụng như VNeID, VssID để thay thế thẻ BHYT giấy.

Quy trình làm thủ tục khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế vì vậy được rút ngắn. Thời gian chờ đợi của người bệnh giảm đáng kể, tạo thuận lợi trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Song song với việc mở rộng diện bao phủ và nâng cao chất lượng dịch vụ, BHXH Việt Nam chú trọng công tác quản lý, sử dụng Quỹ BHYT an toàn, hiệu quả và đúng mục đích.

Trong bối cảnh nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, chi phí y tế có xu hướng gia tăng, việc kiểm soát chi phí, phòng chống lạm dụng và trục lợi Quỹ BHYT được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Theo BHXH Việt Nam, cơ quan này đã đổi mới phương thức giám định BHYT. Các hình thức giám định điện tử, giám định tự động được tăng cường, kết hợp với giám định trực tiếp tại cơ sở khám chữa bệnh.

Nhờ đó, nhiều trường hợp thanh toán chi phí chưa đúng quy định đã được kịp thời phát hiện, ngăn chặn. Việc này góp phần sử dụng hiệu quả nguồn quỹ, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia BHYT.

BHXH Việt Nam đánh giá đây là yếu tố then chốt để bảo đảm tính bền vững lâu dài của chính sách BHYT. Đồng thời, công tác quản lý quỹ chặt chẽ sẽ tạo dư địa tài chính cho việc mở rộng quyền lợi, nâng cao mức hưởng trong thời gian tới.