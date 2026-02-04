Năm 2026, thưởng Tết bình quân tăng 13%

Tại họp báo Chính phủ chiều 4-2, Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) Phạm Trường Giang đã thông tin về lương, thưởng dịp Tết Nguyên đán 2026.
Theo đó, ngày 10-11-2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 293 điều chỉnh lương tối thiểu vùng 7,2% và áp dụng từ năm 2026.
"Mức điều chỉnh này cao hơn mức điều chỉnh những năm gần đây, cụ thể là năm 2024 chỉ tăng 6%", Cục trưởng Giang nói.
Và với việc ban hành chính sách sớm từ tháng 11 đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị, tạo tâm lý phấn khởi. Ngay sau khi Nghị định 293 được ban hành, Bộ Nội vụ cũng đã ban hành 2 văn bản hướng dẫn.
Kết quả mang lại khá khả quan, riêng tiền lương bình quân năm 2025 của người lao động là 9,76 triệu đồng/tháng, tăng 11% so với năm 2024. Trong đó, doanh nghiệp, Công ty TNHH 100% vốn Nhà nước, lương bình quân là 12,89 triệu đồng/tháng, tăng 18% so với năm 2024; doanh nghiệp dân doanh lương bình quân là 8,66 triệu đồng/tháng, tăng 7% so với năm 2024.
Còn với doanh nghiệp FDI, lương bình quân là 10,77 triệu đồng/tháng, tăng 9,6% so với năm 2024.
Về tiền thưởng, đại diện Bộ Nội vụ cho biết, qua số liệu báo cáo của hơn 50.000 doanh nghiệp, mức thưởng bình quân là 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với Tết Nguyên đán 2025.
Trong đó, doanh nghiệp nhà nước là khoảng 9,44 triệu đồng/người, tăng 23% so với năm 2024; doanh nghiệp dân doanh 7,37 triệu, tăng 9% so với năm 2024 và doanh nghiệp FDI là 9,21 triệu đồng tăng 12% so với năm 2024.
"Trên cơ sở Chính phủ ban hành Nghị định sớm và triển khai thực hiện đồng bộ, lương và thưởng đã giúp cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống, tăng thời gian gắn bó với doanh nghiệp và giảm nguy cơ dịch chuyển lao động tự phát. Đây là cơ sở, điều kiện tăng năng suất lao động thời gian vừa qua", đại diện Bộ Nội vụ thông tin.
Cũng theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1-2026 của Bộ Tài chính, tình hình kinh tế - xã hội tháng đầu năm 2026 tiếp tục xu hướng tích cực, đạt những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.
Về an sinh xã hội và lao động việc làm, thị trường lao động có chiều hướng cải thiện. Số người hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2025 giảm 12,8% so với cùng kỳ; tiền lương bình quân năm 2025 tăng 10% so với năm trước; tình trạng nợ lương giảm, chỉ còn 10 doanh nghiệp nợ lương.
Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 bình quân đạt 8,53 triệu đồng/người, tăng 11% so với Tết năm trước; mức thưởng cao nhất đạt 1,84 tỉ đồng/người. Trong tháng 1, hơn 10.000 lao động đi làm việc tại thị trường quốc tế, tập trung tại Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc).
Kết quả khảo sát cho thấy 95,3% hộ đánh giá thu nhập trong tháng không thay đổi hoặc tăng so với cùng kỳ năm trước. Công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời, các chương trình tín dụng chính sách xã hội hỗ trợ vay vốn cho trên 217.000 đối tượng, trong đó có hơn 5.850 học sinh, sinh viên. Tổ chức tặng quà các đối tượng chính sách với tổng kinh phí trên 2.500 tỉ đồng.