Năm 2026, thưởng Tết bình quân tăng 13% 04/02/2026 18:57

(PLO)- Qua số liệu báo cáo của hơn 50.000 doanh nghiệp, mức thưởng bình quân là 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với Tết Nguyên đán 2025.

Tại họp báo Chính phủ chiều 4-2, Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) Phạm Trường Giang đã thông tin về lương, thưởng dịp Tết Nguyên đán 2026.

Theo đó, ngày 10-11-2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 293 điều chỉnh lương tối thiểu vùng 7,2% và áp dụng từ năm 2026.

"Mức điều chỉnh này cao hơn mức điều chỉnh những năm gần đây, cụ thể là năm 2024 chỉ tăng 6%", Cục trưởng Giang nói.

Toàn cảnh họp báo chiều nay. Ảnh: M.T

Và với việc ban hành chính sách sớm từ tháng 11 đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị, tạo tâm lý phấn khởi. Ngay sau khi Nghị định 293 được ban hành, Bộ Nội vụ cũng đã ban hành 2 văn bản hướng dẫn.

Kết quả mang lại khá khả quan, riêng tiền lương bình quân năm 2025 của người lao động là 9,76 triệu đồng/tháng, tăng 11% so với năm 2024. Trong đó, doanh nghiệp, Công ty TNHH 100% vốn Nhà nước, lương bình quân là 12,89 triệu đồng/tháng, tăng 18% so với năm 2024; doanh nghiệp dân doanh lương bình quân là 8,66 triệu đồng/tháng, tăng 7% so với năm 2024.

Còn với doanh nghiệp FDI, lương bình quân là 10,77 triệu đồng/tháng, tăng 9,6% so với năm 2024.

Về tiền thưởng, đại diện Bộ Nội vụ cho biết, qua số liệu báo cáo của hơn 50.000 doanh nghiệp, mức thưởng bình quân là 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với Tết Nguyên đán 2025.

Trong đó, doanh nghiệp nhà nước là khoảng 9,44 triệu đồng/người, tăng 23% so với năm 2024; doanh nghiệp dân doanh 7,37 triệu, tăng 9% so với năm 2024 và doanh nghiệp FDI là 9,21 triệu đồng tăng 12% so với năm 2024.

"Trên cơ sở Chính phủ ban hành Nghị định sớm và triển khai thực hiện đồng bộ, lương và thưởng đã giúp cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống, tăng thời gian gắn bó với doanh nghiệp và giảm nguy cơ dịch chuyển lao động tự phát. Đây là cơ sở, điều kiện tăng năng suất lao động thời gian vừa qua", đại diện Bộ Nội vụ thông tin.