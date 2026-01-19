Nhận thưởng Tết bằng vàng, người lao động có phải đóng thuế thu nhập cá nhân? 19/01/2026 17:30

(PLO)- Dù khoản thưởng Tết bằng tiền hay hiện vật như vàng thì đều được xác định là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ các trường hợp được miễn theo quy định.

Mới đây, một doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp đã thưởng Tết cho khoảng 1.000 công nhân có thâm niên làm việc từ 15 năm trở lên, mỗi người 1 chỉ vàng, trị giá khoảng 10-11 triệu đồng.

Cách thưởng Tết đặc biệt này nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, đồng thời đặt ra câu hỏi pháp lý: Khoản tiền thưởng bằng vàng có được coi là thu nhập chịu thuế; người lao động có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không?

Nêu quan điểm, luật sư Nguyễn Đình Thế, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết căn cứ điểm e khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, tiền thưởng là khoản thu nhập thuộc nhóm “thu nhập từ tiền lương, tiền công” và thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ các khoản thưởng được loại trừ theo quy định của pháp luật như thưởng kèm danh hiệu Nhà nước, giải thưởng quốc gia, quốc tế hoặc thưởng về sáng kiến, phát minh được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Đáng chú ý, pháp luật không phân biệt hình thức chi trả tiền thưởng. Theo điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định 65/2013, tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công có thể được trả bằng tiền hoặc không bằng tiền.

Quy định này tiếp tục được kế thừa tại điểm b khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2026), theo đó mọi khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền phát sinh từ quan hệ lao động đều được xác định là thu nhập chịu thuế.

Theo quy định hiện hành, tiền thưởng Tết dù bằng tiền hay bằng vàng đều là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ một số trường hợp. Ảnh minh họa: AI

Từ các căn cứ trên, thưởng Tết bằng vàng vẫn là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, nếu không thuộc trường hợp được miễn trừ theo quy định pháp luật.

Về cách tính thuế, giá trị của khoản thưởng bằng vàng được xác định theo giá thị trường tại thời điểm doanh nghiệp chi trả thưởng cho người lao động, làm căn cứ tính thu nhập chịu thuế.

Về trách nhiệm khấu trừ, khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi chi trả. Theo đó, khi thưởng Tết bằng vàng, doanh nghiệp vẫn phải tính toán số thuế phát sinh tương ứng để khấu trừ hoặc thực hiện nghĩa vụ thuế thay cho người lao động.

Trong trường hợp doanh nghiệp mong muốn người lao động thực nhận đủ 1 chỉ vàng, doanh nghiệp có thể lựa chọn phương án nộp thuế thu nhập cá nhân thay. Tuy nhiên, khoản thuế mà doanh nghiệp nộp thay này vẫn được xác định là thu nhập chịu thuế của người lao động, đồng thời phải được kê khai, quyết toán theo đúng quy định.

Như vậy, việc thưởng Tết bằng hiện vật như vàng, sản phẩm hoặc tài sản có giá trị cần được doanh nghiệp tính toán đầy đủ nghĩa vụ thuế để tránh rủi ro pháp lý phát sinh.