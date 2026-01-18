Chuẩn bị buộc vào giai đoạn có khung pháp lý mới cho thị trường vàng 18/01/2026 10:00

(PLO)- Sau chuỗi tăng nóng và lập đỉnh lịch sử, giá vàng thế giới bước vào nhịp điều chỉnh do áp lực chốt lời. Trong nước, mặt bằng giá vẫn neo cao khi khung pháp lý mới chuẩn bị siết chặt thị trường vàng từ năm nay.

Sau khi lập đỉnh mới, giá vàng, bạc trên thị trường quốc tế rơi nhanh do áp lực chốt lời và rủi ro căng thẳng địa chính trị đã hạ nhiệt.

Chốt phiên cuối tuần, giá vàng thế giới lùi về mức 4.596 USD/ounce, giảm khoảng 48 USD so với đỉnh lịch sử 4.643 USD/ounce được thiết lập trong phiên giữa tuần. Quy đổi theo tỉ giá hiện hành, giá vàng quốc tế tương đương khoảng 146,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). So với cuối tuần trước, mỗi ounce vàng quy đổi vẫn tăng thêm xấp xỉ 2,3 triệu đồng.

Thị trường vàng trong nước cũng diễn biến khá tương đồng. Vàng miếng SJC từng vọt lên vùng giá cao chưa từng có, với mức mua vào 161,5 triệu đồng/lượng và bán ra 163,5 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, khi giá vàng thế giới bước vào nhịp điều chỉnh, giá vàng trong nước cũng hạ nhiệt theo. Kết phiên cuối tuần, giá SJC lùi về 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng, vẫn cao hơn khoảng 2 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước, cho thấy mặt bằng giá vẫn neo ở vùng cao.

Trên thị trường "chợ đen", giá vàng miếng sáng nay, ngày 18-1 dao động quanh ngưỡng 161,8 triệu đồng/lượng (mua) và 163,8 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang so với phiên gần nhất. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giá mua bán vàng miếng SJC giữa thị trường chính thức và thị trường tự do đã thu hẹp đáng kể, từ mức chênh lệch 5-7 triệu đồng/lượng, rút xuống còn 1 triệu đồng/lượng.

Khách hàng mua bán vàng tại Công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng. Ảnh: T.L

Phạt tiền, tịch thu vàng, rút giấy phép kinh doanh

Từ ngày 9/2/2026, Nghị định 340/2025 của Chính phủ quy định cụ thể các mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Theo quy định, các hành vi vi phạm ở mức độ nhẹ như mua bán vàng miếng với tổ chức không có giấy phép, sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán hoặc không thực hiện thanh toán qua tài khoản ngân hàng sẽ bị cảnh cáo, trường hợp tái phạm bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng.

Đối với hành vi không niêm yết giá mua bán vàng miếng, vàng trang sức; không báo cáo thay đổi mạng lưới kinh doanh; sản xuất vàng miếng, vàng trang sức mà không công bố thông tin về khối lượng và hàm lượng sẽ bị xử phạt ở mức 30 - 50 triệu đồng.

Đối với hoạt động kinh doanh vàng miếng trái phép hoặc mang vàng xuất, nhập cảnh không đúng quy định, mức phạt được nâng lên 80 - 100 triệu đồng.

Với hành vi kinh doanh vàng miếng thông qua đại lý ủy nhiệm trái phép, không tuân thủ đúng quy định pháp luật về trạng thái vàng; xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu không đúng ngành nghề đăng ký hoặc gia công vàng khi chưa đăng ký, sẽ chịu mức phạt dao động từ 140 - 180 triệu đồng. Nếu tái phạm, khung xử phạt tăng lên 200 - 250 triệu đồng.

Riêng hành vi sản xuất vàng miếng trái quy định có thể bị phạt tới 250 - 300 triệu đồng.

Đặc biệt, với các trường hợp sản xuất, kinh doanh vàng miếng không có giấy phép, xuất nhập khẩu vàng không phép, hoặc kinh doanh vàng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sẽ bị phạt từ 300 - 400 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Nghị định còn cho phép áp dụng các biện pháp bổ sung như tịch thu vàng vi phạm, đình chỉ hoạt động mua bán vàng từ 6- 9 tháng, đình chỉ nhập khẩu vàng nguyên liệu từ 9 - 12 tháng, thậm chí thu hồi giấy phép kinh doanh.

Với những quy định nêu trên, có thể thấy, Nghị định 340/2025 của Chính phủ được ban hành nhằm quản lý hoạt động kinh doanh vàng, đặc biệt là vàng miếng theo hướng chặt chẽ, chuẩn hóa, minh bạch và tiệm cận thông lệ quản lý tài sản đặc thù trên thị trường tài chính.

ETF Ấn Độ hút gần 5 tỉ USD trong năm 2025

Thị trường vàng Ấn Độ đã trải qua một năm 2025 đặc biệt sôi động, với giá vàng tăng vọt theo xu hướng toàn cầu và dòng vốn đổ vào các quỹ ETF vàng đạt mức cao chưa từng có.

Theo bà Kavita Chacko, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Ấn Độ của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu vàng năm qua đã thiết lập nhiều kỷ lục mới, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Trong báo cáo cập nhật mới nhất, WGC cho biết giá vàng tiếp tục đà tăng mạnh ngay từ đầu năm 2026, vượt mốc 4.600 USD/ounce sau khi tăng gần 6% chỉ trong 13 ngày đầu năm và thiết lập 5 đỉnh lịch sử mới. Trước đó, vàng đã tăng 4,2% trong tháng 12-2025 và tăng tới 67% trong cả năm 2025, mức tăng theo năm cao nhất kể từ năm 1979.

Tại thị trường Ấn Độ, giá vàng bám sát xu hướng toàn cầu, đạt khoảng 139.799 INR/10 gram. Đà tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị leo thang, bất ổn chính sách kéo dài và nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng. Bên cạnh đó, dòng vốn liên tục chảy vào các quỹ ETF vàng toàn cầu tiếp tục đóng vai trò lực đỡ quan trọng cho giá.

Cụ thể, các quỹ ETF vàng tại Ấn Độ chứng kiến dòng vốn kỷ lục vào cuối năm. Riêng tháng 12-2025, dòng vốn ròng đạt 1,29 tỉ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Cả năm 2025, dòng vốn ròng vào ETF vàng đạt 4,9 tỉ USD), với nhu cầu ròng 37 tấn, cao nhất trong lịch sử và chiếm khoảng 5% tổng nhu cầu ETF vàng toàn cầu. Số lượng nhà đầu tư ETF vàng tại quốc gia này cũng tăng 60%, đạt 10,2 triệu tài khoản vào cuối năm.

Song song đó, vàng kỹ thuật số nổi lên như một kênh đầu tư mới đầy tiềm năng. Giao dịch vàng kỹ thuật số qua hệ thống UPI tăng gần gấp ba lần trong năm 2025, với khoảng 13,5 tấn vàng được mua. Dù từng chững lại ngắn hạn sau khuyến cáo của cơ quan quản lý, xu hướng chung cho thấy vai trò ngày càng lớn của vàng kỹ thuật số trong thị trường nội địa.

Trái ngược với nhu cầu tư nhân, hoạt động mua vàng của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) giảm mạnh. Năm 2025, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) chỉ mua thêm 4 tấn vàng, mức thấp nhất trong vòng 8 năm, giảm rất sâu so với 72,6 tấn của năm 2024, cho thấy sự đảo chiều rõ rệt trong chiến lược tích lũy vàng của ngân hàng trung ương này.

Tuy nhiên, nhờ giá tăng mạnh, tổng dự trữ vàng của RBI vẫn đạt kỷ lục 880,2 tấn, với tỉ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối tăng từ khoảng 10% lên 16%.