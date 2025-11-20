Quản lý thị trường TP.HCM sẽ kiểm tra 180 điểm kinh doanh vàng 20/11/2025 11:21

(PLO)- Theo Chi cục QLTT, lực lượng này sẽ kiểm tra 180 điểm kinh doanh vàng với các nội dung như chấp hành pháp luật về đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh, nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa...

Tại họp báo cung cấp thông tin hoạt động ngành công thương do Sở Công Thương TP.HCM tổ chức ngày 19-11, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM, cho biết nhằm thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng, Thành ủy, UBND TP và trực tiếp là Sở Công Thương, Chi cục đã ban hành và đang triển khai thực hiện song song ba kế hoạch lớn.

Cụ thể, kế hoạch ngày 16-10: Tập trung kiểm tra, kiểm soát về thương mại điện tử (TMĐT) trong ba tháng cuối năm 2025.

Kế hoạch ngày 20-10: Tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ các tháng cuối năm; trước trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 20-10-2025 đến 10-4-2026).

Kế hoạch ngày 7-11: Kiểm tra chuyên đề về mặt hàng vàng năm 2025 với 180 điểm kinh doanh vàng.

Theo ông Huy, trong gần một tháng thực hiện đợt cao điểm (từ 20-10-2025 đến 18-11-2025), lực lượng QLTT TP đã kiểm tra 348 vụ, phát hiện 338 vụ vi phạm. Xử phạt và thu nộp ngân sách gần 2 tỉ đồng.

Theo ông Huy, trong đợt ra quân này, lực lượng chức năng đã xử lý nhiều vụ việc vi phạm lớn và điển hình.

Cụ thể, ngày 12-11, Tổ TMĐT đã tham mưu lãnh đạo Chi cục chỉ đạo Đội QLTT số 1 chia thành hai mũi, đồng loạt kiểm tra hai điểm chứa, trữ hàng hóa tại phường Hòa Lợi và Lái Thiêu. Tại đây, lực lượng QLTT phát hiện hơn 25.000 đơn vị sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, với tổng trị giá hơn 3,2 tỉ đồng.

Tương tự, từ ngày 10 đến 13-11, Đội QLTT số 3 đã tiến hành kiểm tra một công ty tại khu vực phường Phú Định và một điểm kinh doanh tại phường An Lạc. Kết quả phát hiện hơn 18.000 hộp thực phẩm chức năng nhập lậu và 300 sản phẩm mỹ phẩm hết hạn sử dụng. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 800 triệu đồng.

Ông Huy nhấn mạnh, từ những kết quả tích cực bước đầu, Chi cục sẽ tiếp tục chỉ đạo các Đội QLTT thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra, đặc biệt là trong giai đoạn từ đầu tháng 12-2025 đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm trên thị trường.

Tập trung vào các địa bàn và ngành hàng trọng điểm; chú trọng nhóm mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, thực phẩm, đồ uống, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thời trang, hàng điện tử...

Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hàng hóa kinh doanh trên các sàn TMĐT, website và các nền tảng mạng xã hội (Facebook, TikTok, Zalo).

Cũng theo ông Huy, đối với kế hoạch kiểm tra chuyên đề về vàng năm 2025, lực lượng QLTT sẽ tiến hành kiểm tra 180 điểm kinh doanh vàng. Các nội dung sẽ kiểm tra như: chấp hành pháp luật về đăng ký kinh doanh; điều kiện kinh doanh; nguồn gốc xuất xứ; nhãn hàng hóa; sở hữu công nghiệp; thương mại điện tử và quy định về niêm yết giá.