TP.HCM: Doanh thu bán lẻ tăng 14,5%, dồn lực kích cầu tết Bính Ngọ 19/11/2025 18:04

(PLO)- Sở Công Thương TP.HCM cho biết điểm mới của chương trình Khuyến mại tập trung đợt hai và Tháng Tick xanh trách nhiệm là hợp tác quảng bá trên không gian truyền thông đô thị hiện đại.

Ngày 19-11, Sở Công Thương TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin hoạt động của ngành công thương.

Đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TP.HCM, cho biết tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố trong 10 tháng đầu năm 2025 đạt 809.000 tỉ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng này thể hiện sức mua phục hồi mạnh mẽ và hiệu quả của các giải pháp điều hành thị trường.

Để góp phần hoàn thành chỉ tiêu kinh tế năm 2025, Sở Công Thương nhận định cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kích cầu tiêu dùng với tần suất cao hơn từ nay đến cuối năm. Trong đó, ngành công thương đặc biệt tập trung vào giai đoạn mua sắm cao điểm tết Nguyên đán.

Siêu thị dành riêng khu vực bày bán sản phẩm tick xanh trách nhiệm. Ảnh: TÚ UYÊN

Đáng chú ý là chương trình Khuyến mại tập trung là Mùa mua sắm "Shopping Season" năm 2025 và "Tháng Tick xanh trách nhiệm". Về "Shopping Season", ông Hùng thông tin doanh nghiệp tham gia được áp dụng mức khuyến mại lên đến 100%.

"Đây là cú hích đáng kể, tạo cơ hội cho doanh nghiệp đưa ra các ưu đãi mạnh, thực chất và minh bạch, đồng thời giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm chính hãng với giá tốt nhất", ông Hùng nói.

Đối với "Tháng Tick xanh trách nhiệm", chương trình được triển khai từ ngày 1-12 đến 31-12 nhằm chuẩn bị nguồn hàng tết 2026. Sở Công Thương sẽ phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM thực hiện chương trình này.

Theo ông Hùng, 12 hệ thống bán lẻ sẽ đồng loạt truyền thông, giới thiệu khu vực trưng bày sản phẩm Tick xanh kết hợp tư vấn tại điểm bán. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng sẽ tăng cường vận động nhà cung cấp ưu tiên các sản phẩm rau, củ, quả, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP xanh, an toàn.

Sở cũng tiếp tục nhân rộng mô hình Tick xanh cho nhóm giỏ quà tết, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp tết Bính Ngọ 2026. Mục tiêu là gia tăng sức mua, nâng cao độ nhận diện và khẳng định niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm đạt chuẩn.

Quảng bá trên không gian đô thị hiện đại

Lãnh đạo Sở Công Thương TP.HCM cùng đối tác đồng hành ký kết hợp tác. Ảnh: TÚ UYÊN

Theo ông Hùng, điểm mới của hai chương trình lần này là sự hợp tác với Công ty Focus Media Việt Nam. Đơn vị này chịu trách nhiệm phát sóng thông tin, hình ảnh nhận diện trên hệ thống màn hình công cộng tại các tòa nhà, trung tâm thương mại, siêu thị và thang máy.

Đại diện Focus Media Việt Nam cho biết đơn vị sở hữu hơn 15.000 màn hình tại các thành phố trọng điểm. Việc hợp tác nhằm giúp chương trình tiếp cận hàng triệu người dân mỗi ngày, tạo sự lan tỏa rộng rãi. Trong tháng 12, công ty sẽ triển khai đồng bộ các hoạt động trên 3.000 màn hình tại các tòa nhà ở TP.HCM. Dự kiến, hai chương trình sẽ có hơn 700 triệu lượt tiếp cận (traffic).

Trao đổi thêm, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết Sở chọn đối tác Focus Media và Hội Quảng cáo TP.HCM đồng hành vì các đơn vị này có thế mạnh lớn trong lĩnh vực quảng cáo thang máy ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Việc hợp tác này nhằm nâng cao độ phủ sóng, góp phần tăng cường sức ảnh hưởng của các chương trình trên không gian truyền thông đô thị hiện đại.