Bánh trung thu loại nào sẽ được gắn 'tick xanh'? 29/08/2025 20:02

(PLO)- Theo lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TPHCM, bánh trung thu nhà làm thì nên để nhà ăn.

Chiều 29-8, tại trụ sở báo Tuổi Trẻ, Sở Công Thương TP.HCM phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và báo Tuổi Trẻ tổ chức buổi tọa đàm Xây dựng thương hiệu bánh trung thu qua chương trình Tick xanh trách nhiệm.

Nâng cao trách nhiệm cho đơn vị sản xuất bánh trung thu

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho hay, thị trường bánh trung thu hiện nay, đặc biệt sau khi sáp nhập địa giới hành chính, rất khó kiểm soát toàn diện trên địa bàn rộng lớn.

Toàn cảnh tọa đàm Xây dựng thương hiệu bánh trung thu qua chương trình Tick xanh trách nhiệm.

Điều này đặt ra yêu cầu phải có một cơ chế mới để bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính, ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan.

“Chúng tôi cho rằng chương trình Tick xanh trách nhiệm chính là một giải pháp hiệu quả. Khi được triển khai, doanh nghiệp sản xuất hàng hóa nói chung và bánh trung thu nói riêng nào đạt chuẩn sẽ được gắn tick xanh, qua đó giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện sản phẩm an toàn, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh minh bạch cho doanh nghiệp.

Lãnh đạo Sở Công Thương cũng cho rằng nhu cầu minh bạch và quản lý chất lượng là vấn đề bức thiết trong bối cảnh hiện nay.

"Nếu không làm gì, thị trường sẽ trôi theo quán tính. Cùng nhau tìm giải pháp, chúng ta có thể mang lại giá trị lớn hơn cho xã hội" - ông Phương nói.

Cạnh đó, ông Phương thông tin ngành công thương cùng các đơn vị liên quan đã ngồi lại để liệt kê những vấn đề cần giải quyết, từ đó tìm giải pháp quản lý tốt hơn.

Dịp này, bà Phạm Khánh Phong Lan-Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cũng chia sẻ, còn hơn 5 tuần nữa sẽ đến Tết Trung thu, đây được xem là giai đoạn cao điểm để triển khai chương trình Tick xanh trách nhiệm với sản phẩm bánh trung thu - mặt hàng có sức tiêu thụ lớn và được người tiêu dùng quan tâm đặc biệt về chất lượng, vệ sinh an toàn.

Do đó các doanh nghiệp sản xuất bánh trung thu cần chủ động tham gia chương trình Tick xanh trách nhiệm để góp phần củng cố niềm tin người tiêu dùng.

Bà cũng kỳ vọng Tick xanh trách nhiệm không chỉ dừng lại ở chứng nhận chất lượng mà còn là một sân chơi để cộng đồng cùng giám sát, thúc đẩy doanh nghiệp hành động có trách nhiệm.

Cần siết chặt quản lý bánh nhà làm

Trong khuôn khổ toạ đàm, bà Phạm Khánh Phong Lan đánh giá bánh trung thu là mặt hàng đặc thù, vừa có doanh nghiệp lớn với dây chuyền hiện đại, vừa có cơ sở nhỏ lẻ sản xuất theo mùa.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM chia sẻ với báo chí.

Vì thế, ngoài các doanh nghiệp lớn uy tín tham gia vào việc gắn tick xanh vẫn cần hướng tới các cơ sở nhỏ lẻ.

Bà nhấn mạnh quan điểm bánh trung thu nhà làm thì nên để nhà ăn. Nếu muốn bán ra thị trường cần phải đáp ứng được các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm.

“Luật pháp quy định bình đẳng về an toàn thực phẩm, không có ngoại lệ cho bất kỳ hình thức sản xuất nào. Một khi đã đưa ra thị trường, mọi sản phẩm đều bình đẳng trong trách nhiệm bảo đảm an toàn"- bà Phong Lan nhấn mạnh.