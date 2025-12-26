Lý do doanh nghiệp may mặc FDI rút dự án vào cuối năm 26/12/2025 16:59

Mới đây, Công ty TNHH Panko Vina hoạt động trong lĩnh vực may mặc (vốn đầu tư Hàn Quốc) tại Khu công nghiệp Mỹ Phước, phường Bến Cát (Bình Dương cũ) đã gửi thông báo đến cơ quan và quản lý về việc ngừng hoạt động tại đây.

Nguyên nhân được đưa ra là do sau COVID-19, công ty gặp khó khăn kéo dài không thể duy trì sản xuất. Vì thế công ty phải dừng hoạt động tại nhà máy tại Bình Dương cũ để thu gọn quy mô và tập trung sản xuất về cơ sở còn lại ở Đà Nẵng.

Trước thông tin này, trao đổi với PLO, một lãnh đạo của Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (Hepza) tại khu vực Bình Dương cũ, cho biết, thông tin này đã sớm được Panko Vina thông báo với ban quản lý và người lao động. Việc đóng cửa nhà máy tại Bình Dương là sự chủ động của doanh nghiệp để phù hợp với tình hình kinh doanh nội tại.

Hiện Ban quản lý cũng đang làm việc với công ty dệt may về các thủ tục hành chính cũng như các phương án hỗ trợ quyền lợi cho hơn 2.600 người lao động.

Công nhân làm việc tại nhà máy. Ảnh: Panko Vina

"Doanh nghiệp cam kết giải quyết đầy đủ các chính sách cho người lao động, ổn định an ninh trật tự.

Theo thông tin chúng tôi nhận được thì doanh nghiệp cũng đang tìm đối tác để sang nhượng lại dự án trước khi rút về tại nhà máy tại Đà Nẵng. Để cụ thể hơn thì trong tuần sau, chúng tôi sẽ làm việc tiếp với doanh nghiệp để có thông tin chính thức và tiếp tục họp bàn các phương án đảm bảo an sinh cho người lao động và an ninh trật tự tại khu công nghiệp"- vị này chia sẻ.

Theo kế hoạch của doanh nghiệp dệt may đưa ra, người lao động làm việc đến hết ngày 15-1-2026, nhà máy duy trì sản xuất đến hết 31-1-2026 để hoàn tất các đơn hàng dang dở. Từ 1-2-2026, tức 15 tháng Chạp, doanh nghiệp dừng hoạt động.

Về chế độ cho người lao động, công ty cũng sẽ tính và trả đủ lương đến hết tháng 1. Toàn bộ ngày phép năm chưa nghỉ sẽ được thanh toán bằng tiền. Ngoài ra, mỗi lao động được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng, cùng các khoản trợ cấp thôi việc theo quy định. Doanh nghiệp không nợ lương và bảo hiểm xã hội.