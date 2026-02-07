​Bò một nắng đắt khách, bánh chưng 'cháy hàng' ngày cận Tết 07/02/2026 11:27

​(PLO)- Một số đặc sản Tết như bò một nắng muối kiến vàng tăng giá, bánh chưng truyền thống cháy hàng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng Tết, bên cạnh nguồn hàng hóa dồi dào đã được doanh nghiệp, siêu thị chuẩn bị đầy đủ, các mặt hàng truyền thống như bánh chưng, hoa trưng Tết thời điểm này đang khiến người kinh doanh phấn khởi.

​Trong khi đó, một số loại cây như tắc kiểng thời điểm này mới được nhà vườn miền Bắc mở bán. Một số nhà vườn miền Tây cho biết từ 23 tháng Chạp sẽ vận chuyển hoa mai lên TP.HCM.

​Cúc Hàn Quốc sức mua tăng gấp ba bốn lần

​Tại bãi xe 1B đường Bắc Hải, không khí mua hoa Tết cũng đã bắt đầu. Bà Chi, tiểu thương tại đây cho biết năm nay người dân TP.HCM rất chuộng cúc Hàn Quốc vì loại này rất bền và có nhiều màu đẹp như vàng, đỏ, tím… Do đó, sản lượng cúc mâm xôi Hàn Quốc nhập về năm nay tăng gấp đôi, gấp ba so với năm ngoái.

​Bà Chi chia sẻ: "Giá cúc Hàn Quốc mắc hơn cúc thường một chút. Mỗi chậu cúc Hàn Quốc có giá từ 150.000 đến 250.000 đồng tùy kích cỡ nhưng khách hàng có thể trưng đến mùng mười hoặc rằm tháng Giêng”.

​Trong khi đó, do năm nay là năm nhuận nên cúc mâm xôi truyền thống nở sớm, dẫn đến việc hoa về bị hư nhiều, không giữ được lâu như các loại cúc khác. Đây là lý do cúc mâm xôi năm nay ít được người bán nhập về.

Cúc mâm xôi truyền thống được người dân chọn mua. Ảnh: TÚ UYÊN

Đặc sản bò một nắng Phú Yên tăng giá, dự kiến tiêu thụ 20 tấn dịp Tết

​Bà Nguyễn Thị Diệu Linh, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Y Phát (Phú Yên) cho biết tín hiệu thị trường mua đặc sản Tết của đơn vị rất khả quan.

​Hiện công ty đang tham gia Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất do Bộ Công Thương tổ chức tại Hà Nội, nhận thấy người tiêu dùng quan tâm đặc sản bò một nắng muối kiến vàng của gian hàng.

​Theo bà Linh, dù đã có thâm niên kinh doanh hơn 10 năm theo quy mô gia đình nhưng công ty mới thực sự tập trung xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp trong khoảng vài năm trở lại đây.

​Hiện nay bò một nắng kiến vàng Y Phát đạt OCOP 3 sao. Chính bước chuyển mình bài bản này đã giúp sản phẩm tạo dựng được niềm tin vững chắc, khiến lượng khách hàng cũ quay lại ủng hộ ngày càng nhiều.

​Sản phẩm bò một nắng kiến vàng được làm từ giống bò bản địa chăn thả tự nhiên, giúp thớ thịt giữ được độ dai và vị ngọt đặc trưng. Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt chính là loại gia vị chấm kèm: muối kiến vàng.

​Để cam kết chất lượng đầu ra, cơ sở thực hiện liên kết thu mua bò trực tiếp từ nông dân. Quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt, chỉ sử dụng phần thịt đùi loại 1 và thăn lưng để chế biến thành phẩm bò một nắng.

​Trước thông tin về hàng đặc sản "đội lốt" gây hoang mang dư luận thời gian qua, bà Linh cho biết người tiêu dùng chỉ e ngại tại các hội chợ thiếu uy tín. Tại các sự kiện được tổ chức bài bản, người dân vẫn rất tin tưởng và sẵn sàng "chốt đơn" số lượng lớn. Ngoài kênh truyền thống, đơn vị cũng đẩy mạnh bán hàng trên các sàn thương mại điện tử và nhận được phản hồi tích cực.

​Về giá cả, giá bán sản phẩm trong dịp Tết năm nay buộc phải điều chỉnh tăng do chi phí đầu vào biến động lớn. Cụ thể, giá thịt bò nguyên liệu nhập vào làm hàng Tết đã tăng từ 30.000 đến 50.000 đồng/kg so với các năm trước.

​Theo bà Linh, nguyên nhân là bên cạnh yếu tố lạm phát, đợt bão lũ vừa qua tại địa phương đã gây thiệt hại đáng kể cho đàn gia súc. Nguồn cung giảm trong khi nhu cầu tiêu dùng dịp Tết tăng cao đã đẩy giá thành lên.

​Do chi phí đầu vào tăng, giá các sản phẩm thành phẩm cũng thay đổi. Khô bò hộp hiện có giá 190.000 đồng, tăng 30.000 đồng so với năm ngoái.

​Đối với sản phẩm chủ lực là bò một nắng muối kiến vàng, giá bán lẻ hiện ở mức 700.000 đồng/kg (năm ngoái khoảng 600.000 đồng/kg). Sản phẩm được đóng gói theo quy cách 0,5 kg (giá 350.000 đồng) và được cải tiến bao bì bắt mắt để phục vụ nhu cầu biếu tặng.

​Dù giá tăng, bà Linh dự kiến sản lượng tiêu thụ mùa Tết này có thể đạt khoảng 20 tấn, gấp 3-4 lần so với năm trước.

​"Xu hướng tiêu dùng hiện nay là quay về tìm kiếm các sản phẩm thủ công, giữ được hương vị tự nhiên và không sử dụng hóa chất bảo quản hay chất điều vị", bà Linh nhận định.

Đặc sản Tết bò một nắng được khách hàng chọn mua tại Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất 2026. Ảnh: D. LINH

Bánh chưng Bà Ba Hội "cháy hàng" nhưng không sản xuất thêm

Ông Phạm Văn Hoành, Đại diện đại diện Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế Trường Xuân-đơn vị khai thác và phát triển các dòng sản phẩm vốn là thế mạnh của thương hiệu Bà Ba Hội cho biết, tại đơn vị không khí sản xuất bánh chưng những ngày giáp Tết vô cùng hối hả.

"Tôi phải đang phải điều hành sản xuất liên tục nhưng vẫn không đủ hàng cung ứng cho thị trường. Thời điểm này dù nhiều siêu thị liên tục đề nghị bổ sung hàng nhưng ông dứt khoát từ chối", ông Hoành nói.

Ông Hoành cho biết thêm: "Nếu làm nhanh sẽ dễ dẫn đến làm ẩu, không đảm bảo chất lượng nên tôi không thể mạo hiểm".

Theo ông, thành công của công ty trong năm nay đến từ việc thay đổi tư duy quản lý chất lượng. Hợp tác xã đã dành sáu tháng để xây dựng đội ngũ và quy trình SOP (Standard Operating Procedure - Quy trình thao tác chuẩn), SOP cho từng loại sản phẩm.

Đặc biệt, nhà máy đã đạt chứng nhận HACCP phiên bản Nhật Bản, tương đương với tiêu chuẩn ISO 22000.

Sự minh bạch trong sản xuất giúp hợp tác xã lấy lòng tin từ các nhà phân phối lớn. Hiện nay, các đối tác bán lẻ thường xuyên kiểm tra bất ngờ qua video call hoặc lấy mẫu kiểm định độc lập.

Bánh chưng truyền thống đẹp hơn trong bao bì Tết. Ảnh: P.HOÀNH

Cũng theo ông Hoành, năm nay dù chi phí nguyên liệu đầu vào biến động mạnh, hợp tác xã vẫn quyết định không tăng giá bán. Điển hình như giá lá chuối ngày thường chỉ khoảng 7.000 đồng/kg đã tăng lên 30.000 đồng/kg vào dịp Tết, tăng gấp bốn lần. Các loại lá dong cũng tăng giá mạnh sau mùa mưa bão tại miền Trung.

​Với các sản phẩm truyền thống, đơn vị mong muốn mỗi gia đình đều có thể trưng lên bàn thờ ngày Tết nên công ty chấp nhận giảm biên lợi nhuận, đồng thời phối hợp với các hệ thống phân phối khuyến mãi để chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng.

​"Quan điểm của chúng tôi là không tăng giá như một lời tri ân đến khách hàng đã tin tưởng dùng sản phẩm cả năm qua chứ không chỉ dịp Tết", ông Hoành nói.