Lan hồ điệp dát vàng 24K, nụ tầm xuân hút khách mùa Tết 06/02/2026 16:19

Những ngày cận Tết, thị trường hoa, cây cảnh tại TP.HCM bắt đầu sôi động. Bên cạnh các loại hoa truyền thống, năm nay một số cửa hàng hoa đã đưa ra thị trường nhiều sản phẩm lạ mắt, có tính biểu trưng cao. Trong đó, dòng sản phẩm hoa lan hồ điệp "dát vàng lá 24K" đang trở thành mặt hàng được người mua săn đón.

Ghi nhận thị trường tại một cửa hàng hoa trên đường Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM), nhân viên cho biết, các sản phẩm lan hồ điệp dát vàng lá 24K đang là dòng sản phẩm hút khách của tiệm.

Theo đó, tùy vào từng dòng hoa như lan hồ điệp hay lan nữ hoàng và cách cắm mà giá từng chậu sẽ khác nhau. Một số mẫu hoa hồ điệp size VIP cắm trên gỗ lũa, kết hợp kiểng lá đang dao động từ 4,5 - 4,8 triệu đồng/chậu.

"Đa phần khách hàng của chúng tôi sẽ chuộng dòng lan hồ điệp màu trắng, mỗi cành sẽ có 5 - 7 bông nở sẵn và 4-5 nụ kèm theo. Phần cánh hoa sẽ được dát vàng lá 24K, sau đó trang trí theo kiểu dáng mà khách yêu cầu"- nhân viên cửa tiệm chia sẻ.

Tương tự, trao đổi với PLO, đại diện thương hiệu Tiệm hoa Con Con (TP.HCM) cũng xác nhận lan hồ điệp luôn là dòng sản phẩm biếu tặng được ưa chuộng mỗi khi Tết đến xuân về. Năm nay, để phục vụ cho phân khúc quà tặng cao cấp, tiệm đã ra mắt dòng hoa lan hồ điệp dát vàng lá 24K vừa lạ mắt, vừa đảm bảo tính sang trọng.

Những cánh hoa lan hồ điệp được dát vàng lá 24K. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sản phẩm lan hồ điệp dát vàng tại Tiệm hoa Con Con. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Sức mua của dòng hoa này đang có mức tăng trưởng rất cao. Lấy ví dụ, ngày thường chúng tôi chỉ có vài đơn cho dòng hoa dát vàng, nhưng những ngày cận Tết, sức mua lại gia tăng gấp nhiều lần"- đại diện thương hiệu chia sẻ.

Cũng theo vị này, giá của mỗi sản phẩm sẽ tùy thuộc vào dòng hoa, số lượng hoa mỗi chậu. Trung bình mỗi chậu có giá từ 1,6 triệu đồng trở lên.

Các chủ tiệm hoa cũng thông tin thêm, năm nay nguồn hoa lan hồ điệp phần lớn được nhập từ Đà Lạt, tức nguồn hoa trong nước với chất lượng hoa tốt, mẫu mã đa dạng, giá cả lại phải chăng. Điều này mang lại nhiều lợi thế cho cả chủ tiệm và người dùng trong nước.

Ngoài hoa lan dát vàng, năm nay một số mẫu hoa cắm cành như nụ tầm xuân cũng bất ngờ được người mua săn đón vì màu sắc tươi tắn, độ bền màu cao.

Bà Lê Thu Hiền, đại diện thương hiệu Flower Box cho biết, tính tới thời điểm hiện tại cửa hàng bà bán ra khoảng 35.000 cành tầm xuân. Trong đó có những đơn khách đặt 1 chậu lên tới 2.000 cành.

Chậu hoa khủng được cắm từ các cành hoa nụ tầm xuân hút khách mùa Tết 2026. Ảnh: THU HIỀN

Bà Hiền cho hay dòng hoa tầm xuân được khách ưa chuộng vì mang ý nghĩa đại diện cho sung túc và đủ đầy, chưa kể độ bền của hoa lại khá cao, thời gian chơi lâu. Theo đó mỗi chậu sẽ dao động từ 200 - 2.000 cành hoa, với giá từ 3 triệu đồng cho tới 30 triệu đồng/chậu.

Trên thị trường chợ lẻ, nụ tầm xuân cũng đang được bán với nhiều mức giá, tùy thuộc vào chiều cao và chất lượng của hoa. Với dòng sản phẩm trên 1 mét, giá nụ tầm xuân được rao bán từ 330.000 - 450.000 đồng/bó 100 cành.

Chị Bích Thủy, tiểu thương tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (TP.HCM) cho biết, nụ tầm xuân có độ bền từ 6 tháng đến 1 năm, vì thế dòng hoa này được các chủ quán, đặc biệt là chủ quán cà phê ưa chuộng trong việc trang trí quán dịp Tết đến xuân về.