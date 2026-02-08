Hoa Tết đủ sắc màu đã ngập tràn khắp phố phường, chợ mạng 08/02/2026 07:01

(PLO)- Hoa, cây cảnh phục vụ cho mùa Tết 2026 đã tràn ngập các con phố tại TP.HCM với mức giá bình dân và nhiều mẫu mã.

Bước qua rằm tháng Chạp, hoa Tết đã tràn ngập khắp các con phố, từ những vựa cây cảnh cho tới vỉa hè tại TP.HCM. Những người bán hàng và chủ shop vẫn kỳ vọng những chậu cúc, mai, đào, địa lan... sẽ sớm về trên mái hiên nhà của khách hàng gần xa.

Lan hồ điệp, địa lan, chanh vàng, trái dư... hút khách

9h sáng một ngày cuối năm, vựa cây cảnh của chị Trần Khuyên (phường An Hội Tây, TP.HCM) đã tấp nập khách mua hàng đến chọn các chậu cúc mâm xôi, hoa treo tường...

Chị Khuyên cho biết giá hoa, cây cảnh hầu hết đều tăng nhẹ do áp lực từ vật tư trong quá trình trồng trọt, tuy nhiên vẫn nằm trong khoảng chấp nhận được của người tiêu dùng. Thậm chí với một số hoa nở sớm như cúc mâm xôi vàng, giá bán còn khuyến mãi giảm giá 15-20% so với giá gốc.

Hoa Tết đã tràn ngập khắp phố tại TP.HCM. Ảnh: THU HÀ

"Năm nay hoa cúc mâm xôi tại miền Tây nở sớm nên từ cuối tháng 11 âm lịch, vựa của chúng tôi đã bán cho nhiều quán cà phê trang trí. Tới thời điểm này, đa phần người dân mua cúc mâm xôi Hàn Quốc cỡ trung, giá từ 150.000 - 200.000 đồng/chậu. Một số hoa như dạ yến thảo, kim ngân lượng, mào gà... với giá từ 80.000 đồng/chậu cũng khá hút hàng"- chị Khuyên nói.

Tại đây, ngoài hoa thì cây cảnh cũng là mặt hàng được khách ưa chuộng, trong đó hoa trà my, cây chanh vàng, địa lan... nhận được nhiều sự quan tâm dù giá thành sản phẩm khá cao. Đơn cử, năm nay chanh vàng có giá khoảng 2 triệu đồng/cây cao từ 1,8 - 2 mét đang là sản phẩm bán chạy, nhất là cây đã có quả chín sẵn.

Tương tự, tại vựa hoa khác trên đường Trường Chinh, hoa nghệ sen (hay còn gọi là Tulip Thái) cũng là mặt hàng mới được vựa hoa tích cực chào mời.

Hoa nghệ sen đang được các vựa cây chào mời. Ảnh: THU HÀ

Đây là giống hoa cấy mô của trung tâm cây giống Đồng Tháp mới cho ra mắt trong năm nay. Sản phẩm có đặc tính bền màu, hoa tươi lâu, giá cả phải chăng từ 120.000 - 150.000 đồng/chậu nên khách hàng rất thích thú.

"Ngoài ra, cửa hàng chúng tôi còn bán hoa địa lan với hai màu vàng và hồng, đang rất hút khách dù giá mỗi chậu từ 950.000 đồng đến 1 triệu đồng/chậu. Năm nào dòng địa lan và lan hồ điệp cũng cháy hàng vì phù hợp biếu tặng. Từ sáng tới giờ, chúng tôi bán ra 5 cặp lan và bao vận chuyển cho khách"- chủ vựa cây trên đường Trường Chinh chia sẻ.

Địa lan được bán tại các vựa hoa. Ảnh: THU HÀ

Bà Lê Thu Hiền, đại diện thương hiệu hoa Flower box cũng xác nhận lan hồ điệp tiếp tục là dòng hoa hút khách cho mùa Tết.

"Đơn cử với dòng lan hồ điệp nữ hoàng, mỗi cành có từ 15 bông, giá dao động từ 7 triệu đồng/cành... đang là sản phẩm hút khách, hàng về tới đâu khách đặt tới đó. So với cùng kỳ năm ngoái, giá hoa và sức mua hiện đang tương đương nhau. Chúng tôi kỳ vọng lượng hoa sẽ tăng trưởng vào các ngày cận Tết"- bà Hiền chia sẻ.

Lan hồ điệp nữ hoàng giá từ 7 triệu đồng/cành nhưng vẫn cháy hàng. Ảnh: THU HIỀN

Cũng theo bà Hiền, năm nay Flower box còn ra mắt chậu hoa cảnh từ trái dư (hay còn gọi là cà tay Phật, cà thần tài) với giá từ 450.000 đồng/cành. Đây là dòng sản phẩm nhập khẩu nguyên cành nên đảm bảo tính thẩm mỹ và chất lượng quả, màu sắc.

Chậu hoa bằng trái dư đang hút khách mùa Tết 2026. Ảnh: THU HIỀN

"Với màu vàng phú quý, thịnh vượng, hình dáng quả như những ngón tay tròn tụ lộc, những chậu hoa cảnh từ trái dư được khách quan niệm là thu hút tiền bạc có chỗ nắm, của cải không rơi rớt. Ngoài ra, theo quan niệm dân gian thì chưng trái dư còn giúp xua đuổi tà khí, thu hút tài lộc, nhờ đó mà sản phẩm này đang khá hot"- bà Hiền chia sẻ.

Đại diện chợ đầu mối Thủ Đức dự kiến vào giai đoạn cao điểm Tết, lượng hoa tươi về chợ có thể đạt từ 100 - 330 tấn/ngày. Hiện nay, các tiểu thương đã ký hợp đồng với nhà vườn để chủ động nguồn hàng, tập trung tăng mạnh trong bốn ngày cuối năm (từ 24 đến 27 tháng Chạp).

Ở góc độ nhà vườn, ông Phạm Ngọc Hùng - đại diện Công ty TNHH Thương mại Xanh Xanh Urban Forest thông tin năm nay lượng hoa phong phú dồi dào và đạt chất lượng tốt. Do đó, dù giá nguyên vật liệu để chăm sóc hoa tăng nhưng giá thành ra thị trường lại mềm hơn năm ngoái. Đơn cử, giá bán sỉ trong mùa Tết 2025 đạt 130.000 đồng/cành thì năm nay chỉ dao động từ 115.000 - 120.000 đồng/cành.

"Để đáp ứng thị trường hoa 2026, chúng tôi tiếp tục cung ứng hoa lan hồ điệp nhiều màu và ghép gỗ lũa, kết hợp kiểng lá để tạo ra những chậu lan sống động"- ông Hùng chia sẻ.

Ông Hùng và các nhà kinh doanh hoa Tết đều kỳ vọng trong những tuần cuối của tháng Chạp, hoa và cây cảnh sẽ sớm về trên những mái nhà của khách.

Nhà vườn, người bán thi nhau livestream

Vừa sắp xong những chậu tắc và cúc mâm xôi từ xe tải xuống hè phố, chú Hải Thương - một người bán hoa trên đường Phan Huy Ích đang loay hoay bắt wi-fi để đăng bài hoa Tết trên các hội nhóm Facebook.

Theo chú Thương, những năm trở lại đây, nhiều người dân đã bắt đầu quen với việc mua hoa online, vì thế những người bán hoa cũng buộc phải thay đổi cách bán hàng.

"Dù nhiều khi khách thấy trên Facebook, chốt hoa qua tin nhắn nhưng họ sẽ ra tận nơi để lựa lại. Tôi tận dụng mạng xã hội, livestream cả trên TikTok để vừa giới thiệu hoa, bán hoa vừa giải trí cho vui trong những ngày bán hoa Tết" - chú Hải Thương chia sẻ.

Người bán hoa đang lắp đặt thiết bị để livestream bán hàng. Ảnh: TRANG NGUYỄN

Chị Hồ Thị Mộng Thơ, chủ vựa cây giống Huyền Linh (Vĩnh Long) cũng chọn cách livestream để bán hoa Tết. Chị Thơ cho biết qua kênh livestream, gia đình chị đã bán hết 2.000 chậu tắc mini từ những ngày cuối tháng 11 âm lịch và đang đặt mục tiêu bán hết 30.000 chậu cúc mâm xôi trước 20 tháng Chạp.

Theo chị Thơ, nhờ những cam kết từ đơn vị vận chuyển của sàn cùng với chính sách trả hàng hoàn tiền của nền tảng, vì thế phương thức mua hoa Tết trên sóng livestream ngày càng được người tiêu dùng yên tâm chọn lựa.

Khách của chúng tôi chốt đơn tiền chục triệu ngay trên các kênh online như Facebook. Điều này cho thấy việc mua hoa trực tuyến dần trở thành kênh mua sắm thông dụng, kể cả đối với hoa Tết. Dù vậy, việc bán hoa online không hề dễ mà cần được quản trị hiệu quả, từ cam kết chất lượng sản phẩm cho tới khâu vận chuyển tới tay khách hàng. Bà Lê Thu Hiền- đại diện Flower box

Tương tự, nhà sáng tạo nội dung Thiện Nhân cũng nhớ lại phiên livestream bán hoa cho bà con nhà vườn tại miền Tây có hoa bị nở sớm. Theo đó, chỉ trong một phiên livestream tại vườn, Thiện Nhân đã bán được khoảng 1.600 chậu cúc.

Trước đó, ngày 26 và 27-1 tại xã Bình Lư - tỉnh Lai Châu, nền tảng TikTok Shop và các đối tác đã cùng chính quyền địa phương và bà con nông dân đã thực hiện các phiên livestream "Tết Ta Ba Miền - Chở Xuân Về Nhà". Chương trình đã giúp bà con tiêu thụ hơn 1.200 đơn hàng hoa đào, nhất chi mai chỉ trong 4 giờ đồng hồ.

Không chỉ có các nhà bán hàng đơn lẻ, ngay cả các thương hiệu hoa như Hoayeuthuong hay Flower box đều thừa nhận kênh online đang đóng vai trò quan trọng trong kênh phân phối hoa Tết năm nay.