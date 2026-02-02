TP.HCM mang đặc sản Tết và công nghệ drone ra mắt tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 02/02/2026 15:43

(PLO)-Tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, TP.HCM giới thiệu tầm nhìn về một đô thị thông minh, bền vững đồng thời, khẳng định vai trò đầu tàu, năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế trên mọi lĩnh vực.

Từ ngày 2 đến ngày 13-2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (huyện Đông Anh, Hà Nội) diễn ra Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

​Đây là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô cấp quốc gia do Thủ tướng chỉ đạo, Bộ Công Thương chủ trì. Sự kiện quy tụ các bộ ban ngành, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp trên cả nước.

Không gian văn hóa đậm chất Tết phương Nam

​Theo Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC), tại sự kiện này, TP.HCM vinh dự được chọn là “Địa phương chủ đề”. Thành phố mang đến những thành tựu nổi bật về kinh tế, công nghiệp, thương mại, tài chính, đổi mới sáng tạo, văn hóa và du lịch.

​Thông qua đó, TP.HCM giới thiệu tầm nhìn về một đô thị thông minh, bền vững, đồng thời khẳng định vai trò đầu tàu, năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế trên mọi lĩnh vực.

​Với chủ đề “Xuân sắc phương Nam - Tiên phong vững bước”, không gian triển lãm của TP.HCM được thiết kế mang nét đặc trưng của vùng đất phương Nam với đường hoa mai chủ đạo. Khu vực này còn được tô điểm bởi các loài hoa cúc, vạn thọ, mào gà, tạo nên sắc xuân rực rỡ.

​Khách tham quan sẽ được trải nghiệm phong cảnh, văn hóa phương Nam thông qua việc kết hợp công nghệ trình chiếu tiên tiến như màn hình LED, thực tế ảo.

​Điểm nhấn xuyên suốt là chuỗi hoạt động nghệ thuật đặc sắc như trình diễn thời trang áo dài, áo bà ba kết hợp đờn ca tài tử - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tại đây, khách tham quan còn có thể tự tay làm gốm Bình Dương, đan thắt lá dừa, viết thư pháp hay tìm hiểu nghệ thuật chưng mâm ngũ quả.

​Sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và trải nghiệm thủ công không chỉ tạo nên không gian đa giác quan mà còn lan tỏa nếp sống văn hóa của người dân TP mang tên Bác đến nhân dân Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng tham quan gian hàng của doanh nghiệp tại Hội chợ mùa Xuân. Ảnh: ITPC

Trình diễn công nghệ và sản phẩm chủ lực

​Tham dự sự kiện, gần 80 doanh nghiệp tiêu biểu của TP.HCM trưng bày hơn 300 loại sản phẩm, dịch vụ. Điều này khẳng định vị thế đô thị đầu tàu năng động, hướng tới tầm nhìn thông minh và bền vững.

​Nổi bật là không gian giới thiệu thành tựu khoa học công nghệ, chuyển đổi số với các sản phẩm Trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ sinh thái chính quyền số. Điểm nhấn tại đây là hệ sinh thái drone tiên tiến từ Khu Công nghệ cao TP với các đơn vị như Gremsy, Saolatek, HDFPV và Sycore.

​Sự xuất hiện của hệ thống gimbal ổn định hình ảnh, các dòng drone chuyên dụng khảo sát công - nông nghiệp minh chứng cho năng lực thiết kế, sản xuất công nghệ cao. Đây là lời khẳng định về một đô thị lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển cốt lõi.

​Bên cạnh công nghệ, năng lực sản xuất của TP.HCM còn được thể hiện qua các sản phẩm công nghiệp chủ lực và Thương hiệu Vàng. Các doanh nghiệp đầu ngành như Satra, Saigon Co.op, Điện Quang, Vissan, Nhựa Duy Tân, Secoin, Dược OPC... đã mang đến những mặt hàng tiêu dùng đạt chuẩn quốc tế.

​Kết lại hành trình là không gian giới thiệu sản vật Tết phương Nam. Hơn 20 doanh nghiệp tiêu biểu như Unifarm, Nông Lâm Food, Safoco, An Phát, Danny Green... giới thiệu những sản vật tinh túy nhất, phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của nhân dân Thủ đô.