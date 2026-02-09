Chợ Tết 0 Đồng của Coca-Cola mang niềm vui rộn ràng đến hàng ngàn người dịp cận Tết 09/02/2026 14:20

(PLO)- Chợ Tết 0 Đồng là một không gian khác biệt: không chen lấn, không mặc cả, chỉ có sự sẻ chia và cảm giác được quan tâm trong những ngày Tết cận kề.

Những ngày giáp Tết, giữa dòng người tất bật lo sắm sửa, có một khu “chợ” mang đến cảm giác rất khác. Tại đây, người dân chọn những nhu yếu phẩm cần thiết cho ngày xuân mà không phải bận lòng vì giá cả hay hóa đơn. Thứ được mang về nhà là những phần quà thiết thực, là nụ cười nhẹ nhõm và cảm giác an tâm khi có một cái Tết đủ đầy hơn.

Đó là Chợ Tết 0 Đồng - hoạt động cộng đồng được Coca-Cola Việt Nam phối hợp cùng Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam triển khai bền bỉ suốt 4 năm qua, mang sự sẻ chia đến nhiều gia đình trên khắp cả nước.

Chợ Tết 0 Đồng cũng là điểm nhấn tiêu biểu trong chuỗi hoạt động thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng của Coca-Cola Việt Nam và Quỹ Coca-Cola Toàn cầu (The Coca-Cola Foundation).

Với tổng giá trị gói tài trợ hơn 6,7 tỉ đồng thông qua sự phối hợp cùng Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam chương trình hướng đến hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và chăm lo Tết cho những hoàn cảnh khó khăn để mùa đoàn viên của các gia đình thêm trọn vẹn.

Hơn 6.000 phần quà Tết được trao tận tay

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Chợ Tết 0 Đồng tiếp tục được triển khai trên khắp cả nước. Chỉ trong ít ngày, chương trình đã đến với TP.HCM, Tây Ninh, Đà Nẵng và mở rộng đến 2 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, mang Tết đến gần hơn với hàng ngàn gia đình.

Cụ thể, tại TP. HCM, vào sáng 31-1, 1.200 phần quà đã được trao trong không khí rộn ràng, ấm áp. Tại Tây Ninh, ngày 4-2, đã đón nhận 800 phần quà; Đà Nẵng, ngày 5-2 là 1.000 phần quà. Riêng tại Thái Nguyên và Bắc Ninh, mỗi tỉnh nhận 1.600 phần quà, triển khai xuyên suốt từ ngày 31-1 đến ngày 6-2.

Tổng cộng, hơn 6.000 phần quà gồm nhu yếu phẩm và các vật dụng phục vụ Tết cổ truyền đã được trao tận tay những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong dòng người rộn ràng tại các phiên chợ, bà Phan Thị Thúy Liễu (TP.HCM) xúc động chia sẻ: “Cả năm làm lụng vất vả, Tết đến lại lo đủ thứ. Hôm nay nhận được quà, tôi thấy Tết trở nên dễ thở hơn, không còn lo thiếu trước hụt sau nữa”, bà nói, tay vẫn cẩn thận xếp lại túi quà.

Song song với Chợ Tết 0 Đồng, The Coca-Cola Foundation phối hợp cùng Coca-Cola Việt Nam, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và CARE Việt Nam triển khai gói hỗ trợ hơn 9 tỉ đồng nhằm hỗ trợ người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, giúp bà con khôi phục sinh kế sau thiên tai.

Tính chung trong dịp Tết 2026, tổng ngân sách dành cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng của Coca-Cola lên tới 12 tỉ đồng, bao gồm cả tiền mặt và hiện vật, thể hiện cam kết dài hơi của thương hiệu trong hành trình đồng hành cùng cộng đồng, tạo nên những thay đổi thiết thực cho đời sống của nhiều gia đình Việt.

Khi Tết đến bằng sự quan tâm

Nhìn lại chặng đường 4 năm triển khai Chợ Tết 0 Đồng, Ông Ruben Luengas, Tổng Giám đốc Coca-Cola Việt Nam và Campuchia chia sẻ: “Đối với Coca-Cola, giá trị lớn nhất là giúp nhiều gia đình được cảm nhận trọn vẹn tinh thần của Tết: sẻ chia, sum vầy và niềm tin vào những điều tốt đẹp. Thông qua Chợ Tết 0 Đồng được tổ chức tại 5 tỉnh thành, chúng tôi đồng hành cùng cộng đồng vào thời điểm mà sự sẻ chia trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Chương trình góp phần giúp hơn 6.200 gia đình bớt đi nỗi lo về những nhu cầu thiết yếu, để họ có thể an tâm quây quần bên mâm cơm Tết.”

“Sau 4 năm triển khai, sự phát triển của chương trình là minh chứng cho cam kết lâu dài của Coca-Cola trong việc đồng hành cùng Tết Việt, không chỉ thông qua sản phẩm mà còn bằng sự quan tâm và kết nối cộng đồng, cùng nhau chào đón năm mới”, vị đại diện thương hiệu nhấn mạnh.

Với Coca-Cola, Tết không chỉ là mùa của lễ hội hay những khoảnh khắc sum họp, mà còn là dịp để kết nối và lan tỏa sự quan tâm theo những cách rất đời thường.

Trong chiến dịch Tết 2026, Chợ Tết 0 Đồng song hành cùng chuỗi hoạt động Coca-Cola Tết Fest, từ không gian trải nghiệm giao thoa truyền thống và hiện đại, các sự kiện văn hóa - âm nhạc dành cho giới trẻ, đến những điểm chạm cộng đồng giàu cảm xúc. Tất cả cùng hướng đến thông điệp “Dệt Nên Tết Mới”, nơi mỗi hành động sẻ chia, mỗi khoảnh khắc kết nối đều được ví như một “sợi chỉ”, góp phần đan dệt nên bức tranh Tết rực rỡ và gắn kết hơn.

Ông Ruben Luengas bày tỏ: “Chiến dịch Tết 2026 của Coca-Cola tôn vinh sự gắn kết giữa các thế hệ và truyền cảm hứng để mỗi chúng ta cùng nhau dệt nên một mùa Tết mới hứng khởi.

Với sự kiện Coca-Cola Tết Fest 2026, chúng tôi tạo ra một không gian ẩm thực và giải trí mở - nơi mọi người có thể tự do trải nghiệm không khí lễ hội truyền thống kết hợp hiện đại. Chúng tôi mong muốn góp phần tạo nên một mùa Tết rực rỡ, giàu hy vọng và gắn kết hơn đến mọi người.”