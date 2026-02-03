Coca-Cola Tết Fest 2026: Cùng 'dệt' Tết mới từ giá trị truyền thống và hiện đại 03/02/2026 20:00

Được định vị là điểm nhấn quan trọng trong toàn bộ chiến dịch, sự kiện giao thoa giữa các giá trị truyền thống và công nghệ tương tác hiện đại trở thành chất xúc tác để cộng đồng cùng tham gia, trải nghiệm và tự tay “dệt” nên những khoảnh khắc gắn kết đắt giá trước thềm năm mới.

Coca-Cola Tết FEST 2026 là không gian trải nghiệm đa chạm - nơi truyền thống và hiện đại cùng dệt nên Tết mới.

Tại TP.HCM, Coca‑Cola Tết Fest 2026 diễn ra trong ba ngày, từ 30-1 đến 1-2-2026 tại Quảng trường Lê Lợi - Nguyễn Huệ. Lễ hội Tết mang đến không gian sôi động, nơi tinh thần Tết truyền thống được làm mới bằng những sắc màu hiện đại.

Điểm nhấn của sự kiện gồm các hoạt động chuẩn bị Tết tương tác sáng tạo, cùng bức tường thêu khổng lồ được tạo nên từ hàng ngàn mảnh ghép thủ công do chính khách tham quan thực hiện, thể hiện tinh thần “Dệt nên Tết mới” từ chính sự gắn kết cộng đồng.

Song song đó, không gian ẩm thực giao thoa mang đến hành trình thưởng thức đa dạng, với phố ẩm thực quy tụ hơn 100 món ăn đặc trưng từ các quán thuộc Coca‑Cola Foodmarks, nơi ẩm thực truyền thống được làm mới theo phong cách hiện đại.

Đặc biệt, đêm nhạc hội tối 31-01 với dàn nghệ sĩ Gen Z cùng màn pháo hoa bùng nổ đã khuấy động không khí lễ hội, tạo nên khoảnh khắc đón năm mới đầy hứng khởi và rực rỡ cho người dân thành phố.

Trước đó, không khí lễ hội cũng được lan tỏa đến giới trẻ thủ đô Hà Nội thông qua chuỗi sự kiện tại Đại học Phenikaa, Đại học Đại Nam và Đại học Xây Dựng Hà Nội được tổ chức từ ngày 20-1 đến ngày 26-1.

Kết hợp giữa mô hình trải nghiệm tương tác ban ngày và đêm nhạc hội sôi động vào buổi tối, chuỗi sự kiện tạo ra sân chơi văn hóa lành mạnh, giúp các bạn trẻ lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ cùng bạn bè trước khi chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.

Thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng, Coca‑Cola Việt Nam và Quỹ Coca‑Cola Toàn cầu (The Coca‑Cola Foundation) cũng đã triển khai gói hỗ trợ với tổng ngân sách hơn 12 tỉ đồng, phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và CARE Quốc tế tại Việt Nam, nhằm hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và chăm lo Tết cho các hoàn cảnh khó khăn.

Tiêu biểu là chương trình “Chợ Tết 0 Đồng”, được triển khai năm thứ 4 liên tiếp, trao tặng hơn 6.000 phần quà nhu yếu phẩm đến các hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM, Tây Ninh, Đà Nẵng, Thái Nguyên và Bắc Ninh, góp phần mang đến một cái Tết ấm no và đủ đầy hơn cho cộng đồng.

“Đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt suốt hơn ba thập kỷ qua, Coca‑Cola luôn trân trọng và nỗ lực mang đến những khoảnh khắc gắn kết mỗi dịp Tết, đồng thời không ngừng đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Với chúng tôi, Tết vừa gìn giữ các giá trị truyền thống, vừa mở ra những trải nghiệm mới cho các thế hệ. Thông qua sự kiện Coca‑Cola Tết Fest 2026, chúng tôi hướng đến việc tạo nên không gian giao thoa hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, nơi các thế hệ cùng kết nối và “dệt” nên những trải nghiệm Tết tươi mới và trọn vẹn”, ông Ruben Luengas, Tổng Giám đốc Coca‑Cola Việt Nam và Campuchia, chia sẻ.