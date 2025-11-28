Tòa tuyên Coca-Cola phải nộp hơn 821 tỉ đồng cho cơ quan thuế 28/11/2025 12:21

Hôm qua (27-11), TAND TP.HCM đã tuyên án vụ Công ty Coca-Cola Việt Nam kiện Tổng cục thuế (nay là Cục thuế).

HĐXX bác yêu cầu khởi kiện của Công ty Coca-Cola Việt Nam về việc yêu cầu tòa án hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính về việc truy thu thuế 821 tỉ đồng và huỷ một phần quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Cục thuế đối với công ty này.

HĐXX giữ nguyên quyết định truy thu thuế và xử phạt hơn 821 tỉ đồng của Cục thuế đối với Công ty Coca-Cola Việt Nam.

Theo nội dung vụ kiện, ngày 25-12-2019, Tổng cục trưởng Tổng cục thuế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Coca-Cola Việt Nam.

Cụ thể, Tổng cục Thuế ra quyết định truy thu thuế với số tiền hơn 471 tỉ đồng. Trong đó, số thuế giá trị gia tăng bị truy thu là hơn 60 tỉ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 359 tỉ đồng, thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài gần 52 tỉ đồng. Cơ quan thuế cũng tính tiền chậm nộp thuế tính đến ngày 16-12-2017 là hơn 288,6 tỉ đồng. Công ty Coca-Cola Việt Nam còn bị phạt vi phạm hành chính hơn 61,6 tỉ đồng. Tổng cộng số tiền Coca-Cola Việt Nam phải nộp là hơn 821 tỉ đồng.

Đến ngày 9-1-2020, Công ty Coca-Cola Việt Nam đã khiếu nại một phần quyết định xử phạt hành chính trên về các khoản tiền thuế truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT đối với các nội dung: các sản phẩm, vật phẩm khuyến mại; tủ lạnh cung cấp cho các tổ chức, cá nhân sử dụng; tài sản cố định như vỏ chai, két nhựa... một số chi phí mà công ty chưa cung cấp được hồ sơ tài liệu chứng từ...

Sau đó, Tổng cục thuế đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu với nội dung không công nhận nội dung đơn khiếu nại của Công ty Coca-Cola Việt Nam, giữ nguyên quyết định phạt và truy thu số tiền 821 tỉ đồng đã ban hành trước đó.

Đến ngày 26-5-2022, Công ty Coca-Cola Việt Nam đã khởi kiện yêu cầu TAND TP.HCM huỷ quyết định xử phạt vi phạm hành chính và huỷ một phần quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Tổng cục thuế.

Theo văn bản trình bày của đại diện Cục thuế, theo số liệu báo cáo tài chính của Công ty Coca-Cola Việt Nam từ khi hoạt động năm 1994 đến năm 2015 là 22 năm, thể hiện kinh doanh không hiệu quả. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh thu của công ty tăng trưởng tương đối ổn định, doanh thu thuần năm 2001 là 197 tỉ đồng, năm 2004 là 592 tỉ đồng, năm 2008 là 1.132 tỉ đồng; năm 2012 là 3.412 tỉ đồng và năm 2015 là 6.824 tỉ đồng. Tuy nhiên, công ty vẫn báo cáo lỗ nhiều năm liên tục, không phát sinh thuế TNDN nộp vào ngân sách nhà nước trong 21 năm và chỉ nộp thuế TNDN năm 2015 là 115 tỉ đồng.

Qua đó, Tổng cục trưởng Tổng cục thuế đã ban hành quyết định năm 2016 và năm 2017 về việc thanh tra thuế tại Công ty Coca-Cola Việt Nam với niên độ thanh tra từ năm 2007 đến năm 2015. Chấp nhận cho gia hạn thời gian giải trình theo văn bản yêu cầu của công ty, nhưng công ty vẫn tìm cách kéo dài thời gian cung cấp hồ sơ, tài liệu cho đoàn thanh tra để lập biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Sau đó, Đoàn thanh tra - Tổng cục thuế đã lập biên bản thanh tra thuế vào ngày 17-12-2019 tại Công ty Coca-Cola Việt Nam. Sau khi có kết luận, Tổng cục trưởng Tổng cục thuế đã ban hành quyết định xử phạt cũng như quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đối với Công ty Coca-Cola Việt Nam.

Quá trình thanh tra, ban hành các quyết định đã được Tổng cục thuế làm đúng theo trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật. Tổng cục thuế đề nghị HĐXX bác toàn bộ yêu cầu tòa án khởi kiện của Công ty Coca-Cola Việt Nam.

Tại phiên xét xử, Đại diện VKSND TP.HCM khẳng định, quyết định truy thu thuế 821 tỉ đồng của cơ quan thuế là có căn cứ. VKS đề nghị HĐXX bác đơn khởi kiện của Công ty Coca-Cola Việt Nam.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty Coca-Cola Việt Nam như đã nêu trên.