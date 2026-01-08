Cựu phó giám đốc chi nhánh ngân hàng lừa đảo 2.705 tỉ đồng 08/01/2026 18:16

(PLO)- Cựu phó giám đốc chi nhánh ngân hàng đưa ra thông tin gian dối để lừa 100 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 2.705 tỉ đồng.

Chiều 8-1, TAND TP Hà Nội xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (SN 1977, cựu phó giám đốc ngân hàng E chi nhánh Ba Đình, Hà Nội) tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 6 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là tù chung thân.

HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo Nhung trả lại cho khoảng 100 bị hại số tiền hơn 2.705 tỉ đồng đã chiếm đoạt.

Bị cáo Vũ Thị Nhung tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo cáo buộc, khoảng năm 2014, do cần tiền sử dụng và chi tiêu cá nhân, bị cáo Nhung đã có hành vi gian dối, đưa ra các thông tin không có thật với những người quen biết về việc chi nhánh ngân hàng nơi bị cáo làm việc và giữ chức vụ phó giám đốc có các chương trình hấp dẫn dành cho khách hàng.

Cụ thể, ngân hàng có chương trình gửi có kỳ hạn, rút gốc linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên hoặc dành cho khách hàng là lãnh đạo nội bộ trong hệ thống ngân hàng, với lãi suất cao từ 7,5% - 32%/năm; nhận tiền quà “chăm sóc khách hàng” có giá trị lớn…

Bị cáo Nhung đưa ra thông tin các chương trình này được quản lý riêng trên hệ thống tài khoản nội bộ của lãnh đạo ngân hàng, không phát hành rộng rãi.

Bà Nhung đề nghị khách hàng chuyển tiền cho mình, sau đó bị cáo sẽ có trách nhiệm chuyển tiền vào tài khoản của ngân hàng và gửi lại chứng từ, trả tiền gốc và tiền lãi, tiền chăm sóc khách hàng.

Bà Nhung còn đưa ra thông tin gian dối về việc ngân hàng bán đấu giá tài sản thanh lý là các bất động sản nợ xấu tại ngân hàng, nếu có nhu cầu đầu tư, khách hàng có thể chuyển tiền vào Công ty TNHH tư vấn đầu tư và quản lý tài sản Việt Nam mà bà Nhung gọi là “công ty sân sau” của nội bộ các lãnh đạo ngân hàng.

Thực tế, công ty trên do chính bà Nhung thành lập, nhờ Nguyễn Thị Diệu Linh đứng tên, làm tổng giám đốc công ty. Bà Nhung mới là người quản lý, sử dụng tài khoản của công ty để ký quỹ đầu tư mua bán đấu giá tài sản thanh lý nợ xấu tại ngân hàng.

Thời gian ký quỹ ngắn, dao động trong các mốc 5, 10, 15 hoặc 25 ngày, khách hàng sẽ nhận lại toàn bộ tiền gốc và được hưởng tiền lợi nhuận chênh lệch từ 10- 14% số tiền nộp ký quỹ tùy vào từng tài sản đấu giá.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của nhiều người, bị cáo không thực hiện cam kết mà lấy tiền của người nộp sau trả cho người nộp tiền trước, số tiền còn lại bị cáo chiếm đoạt sử dụng và chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra, tài liệu điều tra còn xác định bị cáo đã làm giả 57 tài liệu của ngân hàng, như: Chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn rút gốc linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên; Giấy chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng là lãnh đạo nội bộ tại Ngân hàng Eximbank.

Các tài liệu giả trên được bà Nhung dùng đưa cho các bị hại, với mục đích để họ tin tưởng, tiếp tục chuyển tiền.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2014 đến tháng 5-2022, thông qua các trung gian hoặc trực tiếp nhận tiền của các bị hại, bị cáo Nhung đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khoảng 100 người bị hại với tổng số hơn 2.705 tỉ đồng.

Đến nay, CQĐT đã xác định có 46 bị hại trong vụ án với đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ cụ thể đã chuyển tiền cho bà Nhung với tổng số hơn 788 tỉ đồng. Hiện bà Nhung còn chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền là hơn 311 tỉ đồng và không có khả năng khắc phục hậu quả.