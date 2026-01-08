Cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Phong bị đề nghị 20 năm tù 08/01/2026 09:50

(PLO)- VKS cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thanh Phong và nhóm cựu lãnh đạo, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm là đặc biệt nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm.

Sáng 8-1, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm 2 cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Trần Việt Nga, Nguyễn Thanh Phong về tội nhận hối lộ.

Cùng vụ án, bị cáo Lê Hoàng, chồng của cựu cục trưởng Trần Việt Nga và 52 bị cáo khác bị xét xử về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ.

HĐXX đã kết thúc phần xét hỏi và chuyển sang phần tranh luận. Trước khi tranh luận, HĐXX đã nghe đại diện VKS phát biểu quan điểm giải quyết vụ án.

Theo đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong, cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm 20 năm tù về tội nhận hối lộ.

Cùng tội danh này, bị cáo Trần Việt Nga bị đề nghị 12-13 năm tù. Bị cáo Lê Hoàng, chồng của bị cáo Trần Việt Nga bị đề nghị 3-4 năm tù. Bị cáo Nguyễn Hùng Long, cựu cục phó Cục An toàn thực phẩm bị đề nghị 11-12 năm tù. Bị cáo Đỗ Hữu Tuấn, cựu cục phó bị đề nghị 5-6 năm tù.

VKS cho rằng hành vi phạm tội của nhóm cựu lãnh đạo, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm là đặc biệt nghiêm trọng nên cần phải xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe.

Theo VKS, cần phải có hình phạt nghiêm trị với những người giữ chức vụ cao có vai trò chủ mưu cầm đầu, nhận số tiền lớn, phải chịu hình phạt cao hơn. VKS cũng đề nghị HĐXX xem xét vai trò của những người là cấp dưới, thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên và hưởng lợi số tiền ít.

Theo cáo buộc, trong thời gian từ 2018-2025, lợi dụng các quy định pháp luật, một số bị can là lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ tại các đơn vị chuyên môn thuộc Cục An toàn thực phẩm cùng một số cá nhân, doanh nghiệp đã có hành vi đưa, nhận hối lộ trong 3 hoạt động: thẩm định cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định Giấy xác nhận nội dung quảng cáo, thẩm định, hậu kiểm cấp Giấy chứng nhận GMP.

Đối với việc thẩm xét hồ sơ cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, lợi dụng những khó khăn, bất cập, các chuyên viên, lãnh đạo đơn vị chuyên môn liên quan nhiều lần gửi văn bản yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ với nội dung chung chung, khó hiểu, kéo dài thời hạn cấp Giấy tiếp nhận.

Để hoàn thiện hồ sơ và sớm được cấp Giấy tiếp nhận, một số cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ đã thỏa thuận, thống nhất với chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đưa tiền chi ngoài với mức trung bình từ 5-10 triệu đồng hồ sơ, tùy từng thời điểm và từng loại hồ sơ.

Việc đưa, nhận tiền như trên được các bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuấn (cùng là cựu Cục phó) biết và đồng ý với chủ trương và thống nhất cơ chế chia tiền.

Đối với việc thẩm xét hồ sơ cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo, từ tháng 8-2018, sau khi được bị cáo Nguyễn Thanh Phong phân công ký cấp Giấy xác nhận, Trần Việt Nga chỉ đạo bị cáo Trần Thị Thu Liễu (cựu Phó phòng Giám sát và Truyền thông) quán triệt với các các chuyên viên trong Phòng về cơ chế thu tiền để chuyển cho Nga ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ.

Từ đó, các chuyên viên đã trao đổi, đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp nộp hồ sơ xác nhận quảng cáo phải chi với mức trung bình từ 4-9 triệu đồng/hồ sơ.

Đối với thủ tục về Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP), bị cáo Nguyễn Năng Mạnh (Giám đốc điều hành Công ty MediPhar, Công ty Medi USA) đã thỏa thuận và đưa tiền cho Cao Văn Trung (cựu Trưởng phòng giám sát và truyền thông) để Trung đưa cho Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Hùng Long. Nhờ đó 2 nhà máy được tạo điều kiện xếp lịch thẩm định sớm, bỏ qua một số tồn tại.

Trước khi GMP hết hạn, Mạnh tiếp tục đưa tiền nhờ Trung đưa cho Phong, Long sớm thẩm định lại, bỏ qua các sai phạm thiếu sót của nhà máy trong quá trình thẩm định, hậu kiểm để cấp GMP.

Lợi dụng trách nhiệm, quyền hạn trong 3 lĩnh vực trên, từ 2018-2024, Nguyễn Thanh Phong cùng 33 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm có hành vi nhận hối lộ của 21 bị cáo là cá nhân, doanh nghiệp.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong hưởng lợi gần 44 tỉ đồng, bị cáo Trần Việt Nga hưởng lợi 8 tỉ đồng...