Cựu thiếu tướng xin lỗi vì làm ảnh hưởng tới hình ảnh Quân đội Nhân dân Việt Nam 08/01/2026 13:54

(PLO)- Nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng Viết Quang, cựu thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng, bày tỏ đau xót, ăn năn và hối hận khi sai phạm của mình làm ảnh hưởng đến uy tín của quân đội…

Sáng 8-1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tiếp tục xét xử sơ thẩm 9 bị cáo liên quan đến sai phạm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang.

Sau phần tranh luận, các bị cáo đã nói lời sau cùng trước khi HĐXX tiến hành nghị án.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết sân bay Nha Trang nằm ở trung tâm thành phố, trong bối cảnh đô thị phát triển nhanh. Hoạt động của sân bay ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và du khách. Vì vậy, việc di dời sân bay đến vị trí khác, quy mô lớn hơn, bảo đảm không ảnh hưởng đời sống nhân dân, là mong muốn và quyết tâm của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

Theo bị cáo Chiến, sau khi Chính phủ có chủ trương di dời, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức nhiều cuộc họp, xin ý kiến Thủ tướng và nhận được sự đồng thuận của lãnh đạo hai bên. Tuy nhiên, do yêu cầu phải đóng cửa sân bay vào cuối năm 2015, quá trình triển khai buộc phải gấp rút.

Bị cáo Thắng cũng lý giải các sai sót phát sinh do hệ thống pháp luật thời điểm đó còn chồng chéo, khó hiểu, khó thực hiện. “Việc xảy ra sai sót trong quá trình triển khai là điều khó tránh khỏi. Tôi kính mong HĐXX xem xét vụ án khách quan, sát thực tế và đúng quy định pháp luật, để bản án đạt lý, thấu tình”, ông Thắng nói.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Trọng Phú

Nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng Viết Quang, cựu thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng, cho hay ông có 43 năm phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, từ một chiến sĩ lái máy bay chiến đấu đến sĩ quan tham mưu trong Bộ Tổng Tham mưu, luôn tuân thủ kỷ luật và pháp luật.

“Dù đã nghỉ hưu 9 năm, khi bị khởi tố về những sai phạm thời gian công tác tại Cục Tác chiến, tôi xác định rõ trách nhiệm của mình trên cương vị một người lính, một công dân. Tôi luôn giữ tác phong nghiêm túc, thành khẩn khai báo, thừa nhận thiếu sót, không đổ lỗi cho tập thể hay cá nhân khác”, ông Quang nói.

Bị cáo Quang cho biết đã tự nguyện nộp lại toàn bộ tài sản, giá trị liên quan, giữ vững bản lĩnh chính trị và đạo đức quân nhân, đồng thời giúp cơ quan điều tra làm rõ vụ án.

Cựu thiếu tướng bày tỏ: “Việc bị truy tố và xét xử về tội vi phạm quy định quản lý, sử dụng đất đai là hình phạt nặng nề, ảnh hưởng danh dự, tinh thần và sức khỏe. Đau xót hơn, sai phạm của tôi đã tác động trực tiếp đến uy tín, hình ảnh và truyền thống vẻ vang của Bộ Quốc phòng và Quân đội Nhân dân Việt Nam”.

Ông Quang gửi lời xin lỗi chân thành tới Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, đặc biệt là Cục Tác chiến, đơn vị cuối cùng ông công tác, đồng thời mong được xét giảm nhẹ theo chính sách pháp luật, hưởng khoan hồng để sống những năm tháng cuối đời bình yên bên gia đình.

Còn bị cáo Nguyễn Duy Cường, cựu thiếu tướng, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân, cho hay ông có 43 năm phục vụ Quân đội, trong đó 7 năm làm hiệu trưởng nhà trường, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

“Đau xót thay, sau 7 năm nghỉ hưu, tôi lại phải đối diện với bản án trong khi tuổi cao, sức khỏe suy giảm. Kính mong HĐXX mở lòng khoan hồng, cho tôi được hưởng án treo, sống những năm cuối đời bên gia đình”, bị cáo Cường nói.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu cũng bày tỏ sự ăn năn, hối cải, khẳng định đã thực hiện tối đa các biện pháp khắc phục hậu quả vụ án và sẽ không kháng cáo bất kỳ quyết định nào của tòa.

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, cho biết nhận thức pháp luật của bản thân hạn chế, nhấn mạnh không có mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á, bày tỏ mong muốn được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định, áp dụng chính sách khoan hồng của Nhà nước để sớm trở về với gia đình.

Sau phần nói lời sau cùng của các bị cáo, HĐXX thông báo sẽ tuyên án vào sáng thứ Bảy (10-1).