Vụ án sân bay Nha Trang: VKS đề nghị phạt 2 cựu thiếu tướng cao nhất 3 năm tù 07/01/2026 16:10

(PLO)- Tại phiên tòa sơ thẩm vụ án sử dụng đất quốc phòng ở sân bay Nha Trang, đại diện VKS đề nghị mức án từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù đối với hai cựu thiếu tướng quân đội...

Chiều 7-1, TAND Quân sự Quân khu 5 tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử 9 bị cáo trong vụ án sai phạm nghiêm trọng liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai tại sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Trình bày bản luận tội, đại diện VKS Quân sự Trung ương khẳng định việc truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và không thay đổi nội dung cáo trạng.

Theo VKS, trên cơ sở toàn bộ chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra và được thẩm tra công khai tại phiên tòa, cáo trạng cũng đã xác định rõ hành vi phạm tội của từng bị cáo, cũng như vai trò, trách nhiệm trong chuỗi sai phạm kéo dài liên quan đến quỹ đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang.

Sai phạm gây thiệt hại đặc biệt lớn

VKS nhận định các bị cáo Hoàng Viết Quang (cựu thiếu tướng, phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng), Nguyễn Duy Cường (cựu thiếu tướng, hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân), Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh (đều là cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) và Võ Tấn Thái (cựu giám đốc Sở TN&MT, nay là Sở NN&MT tỉnh Khánh Hòa) đã có những vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Theo cáo buộc, các bị cáo đã buông lỏng quản lý, ký kết và tham mưu ban hành nhiều văn bản trái quy định, tạo điều kiện cho việc chuyển nhượng, khai thác đất sân bay Nha Trang không đúng thẩm quyền, không đúng mục đích sử dụng đất quốc phòng. Hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai mà còn gây thiệt hại đặc biệt lớn cho tài sản nhà nước, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực đất đai.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: TRỌNG PHÚ

VKS nhấn mạnh, sai phạm xảy ra trong thời gian dài, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành; trong đó các bị cáo giữ vai trò lãnh đạo, quản lý nhưng không tuân thủ quy định pháp luật, làm phát sinh hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục.

Đối với nhóm bị cáo Nguyễn Văn Hậu (cựu chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn), Trần Hữu Định (giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á) và Nguyễn Thị Hằng (chị gái Nguyễn Văn Hậu, phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn), VKS xác định các bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi.

Cụ thể, các bị cáo đã lợi dụng những sai phạm trong quản lý đất đai để ký kết hàng trăm hợp đồng chuyển nhượng trái pháp luật, huy động vốn, bán đất nền khi chưa đủ điều kiện pháp lý, qua đó chiếm đoạt tiền của hàng trăm bị hại. Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt được xác định là đặc biệt lớn, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

VKS đề nghị phạt cựu chủ tịch tỉnh đến 4,5 năm tù

Trên cơ sở đánh giá vai trò, tính chất, mức độ phạm tội, nhân thân cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, VKS đề nghị HĐXX tuyên mức án đối với từng bị cáo.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng bị đề nghị mức án từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về quản lý đất đai; tổng hợp với bản án trước, buộc chấp hành hình phạt chung từ 26 năm 6 tháng đến 27 năm tù.

Bị cáo Lê Đức Vinh bị đề nghị từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù; tổng hợp hình phạt chung từ 17 năm đến 17 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Đào Công Thiên bị đề nghị phạt từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù; tổng hợp hình phạt chung từ 20 năm đến 20 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Bị cáo Võ Tấn Thái bị đề nghị phạt từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù; tổng hợp hình phạt chung từ 16 năm 6 tháng đến 17 năm tù.

Bị cáo Hoàng Viết Quang và Nguyễn Duy Cường cùng bị đề nghị mức án từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

Đối với nhóm bị cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, VKS đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu 30 năm tù - là mức án chung sau khi tổng hợp với bản án đã có hiệu lực pháp luật trước đó.

Bị cáo Trần Hữu Định bị đề nghị phạt từ 8 năm 6 tháng đến 9 năm tù; tổng hợp hình phạt chung từ 10 năm đến 10 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng bị đề nghị phạt từ 7 năm đến 8 năm tù; tổng hợp hình phạt chung từ 11 năm 6 tháng đến 12 năm 6 tháng tù.