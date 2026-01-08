Người đàn ông lãnh 15 năm tù vì truy sát tình cũ 08/01/2026 20:59

(PLO)- Quý mang dao truy sát tình cũ vì bị người này phát hiện đã có vợ và cắt đứt tình cảm.

Ngày 8-1, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Quý 15 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào năm 2023, Nguyễn Ngọc Quý quen biết và nảy sinh tình cảm với chị NTTT.

Đến khoảng tháng 9-2024, chị T biết Quý đã có vợ nên chủ động chấm dứt quan hệ tình cảm, Quý không đồng ý và nhiều lần tìm chị T, đe doạ đánh đập buộc quay lại với mình.

Đến trưa 1-12-2024, Quý mang theo một con dao kim loại, điều khiển xe mô tô đến nhà chị T. Thấy cổng nhà mở và có sẵn ổ khóa, Quý đã khóa cổng, vứt chìa khóa vào gốc cây, rồi để dao cạnh xe máy của chị T trong sân. Khi chị T phát hiện và hoảng sợ bỏ chạy, do cổng đã bị khóa nên không thể thoát ra ngoài.

Nguyễn Ngọc Quý tại phiên tòa xét xử. Ảnh: CTV

Quý sau đó cầm dao rượt đuổi, chém chị T ngã xuống sân. Trong lúc gây án, Quý còn buông lời đe dọa giết tình cũ.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh đã phá cổng, khống chế Quý và đưa chị T đi cấp cứu. Đồng thời báo công an bắt giữ Quý.

HĐXX cho rằng hành vi của Nguyễn Ngọc Quý là dùng hung khí nguy hiểm tấn công quyết liệt vào vùng trọng yếu trên cơ thể bị hại, hành vi này đặc biệt nguy hiểm nên đã tuyên phạt Quý mức án như trên, đồng thời buộc Quý bồi thường thiệt hại cho bị hại với tổng số tiền 509 triệu đồng.