Đăng clip nóng của người yêu cũ để... nối lại tình xưa 17/11/2025 12:16

(PLO)- Bị cáo Lê Văn Quang đã đăng và gửi clip nóng của người tình cho người quen để... mong nối lại tình xưa.

Ngày 17-11, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Quang (26 tuổi, ngụ Thanh Hóa) 1 năm 3 tháng tù về tội làm nhục người khác.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 1-2022, bị cáo Lê Văn Quang quen biết với chị TTDM khi chơi game online và có quan hệ tình cảm với chị M.

Trong thời gian quen nhau, Quang và chị M nhiều lần quan hệ tình dục; Quang đã quay lại 53 đoạn video, chụp 8 ảnh khỏa thân của chị M.

Bị cáo Lê Văn Quang tại phiên tòa. Ảnh: SONG MAI

Đầu tháng 6-2024, chị M phát hiện Quang đã có vợ nên đã chủ động chia tay.

Ngày 15-7-2024, Quang nhắn tin qua Facebook cho chị M và xảy ra tranh cãi. Quang nhắn cho chị M biết việc mình sẽ gửi các clip nóng của cả hai cho người quen.

Sau đó, Quang tạo tài khoản Facebook tên "KM". Ngày 1-9-2024, Quang đăng 2 ảnh nóng thấy được mặt của chị M lên Facebook với nội dung tin "Ai muốn coi thì ib", nhưng đã bị Facebook gỡ bài đăng.

Quang tiếp tục đăng 3 video và ảnh khoả thân của chị M. Quang còn gửi những video, hình ảnh này cho nhiều người quen, trong đó có cha, mẹ của chị M. Mục đích của Quang là để chị M sợ và quay lại với Quang.

Sau khi biết sự việc, chị M đã nhắn tin yêu cầu Quang không được gửi video, hình ảnh nóng. Quang yêu cầu gặp mặt và quay lại nhưng chị M không đồng ý. Quang liền tiếp tục gửi clip, hình ảnh này đến những người quen của chị M.

Đến ngày 11-9-2024, chị M yêu cầu Quang trả lại điện thoại nhưng Quang không đồng ý và yêu cầu chị M phải quay lại với mình.

Chị M đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, chị M nhận thấy việc bị Quang gửi các video, hình ảnh cho nhiều người thân, bạn bè, khiến chị M lo sợ, mặc cảm, xấu hổ và có suy nghĩ tự tử. Chị M đã có đơn yêu cầu khởi tố đối với bị cáo Quang.