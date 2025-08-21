Lãnh án vì gửi clip mặn nồng cho nhiều người để hạ nhục vợ cũ 21/08/2025 11:33

(PLO)- Quân thừa nhận do ghen tuông nên đã gửi những hình ảnh, clip nhạy cảm cho nhiều người để hạ nhục vợ cũ.

Ngày 21-8, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm Nguyễn Vũ Quân (34 tuổi) 6 tháng tù về tội làm nhục người khác, 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo phải chấp hành là 1 năm tù.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Nguyễn Vũ Quân là chồng cũ của bà DNC (đã có quyết định công nhận thuận tình ly hôn của Tòa án). Quân vào trang Facebook của một nhà hàng nơi vợ cũ làm việc thấy bà C chụp chung với nhân viên khác của quán.

Quân ghen tuông, nghi ngờ bà Châu có quan hệ tình cảm với người khác tại quán nên ngày 15-2-2024, Quân sử dụng Facebook và Zalo của Quân rồi gửi hình ảnh, clip quan hệ tình dục giữa Quân với vợ cũ (do Quân quay lại khi hai người còn là vợ chồng), gửi đến trang Facebook, Zalo đặt bàn của nhà hàng và quản lý, nhân viên trong nhà hàng.

Bị cáo Nguyễn Vũ Quân tại tòa. Ảnh: ĐẶNG LÊ

Đến khoảng 13 giờ ngày 15-2-2024, bà C hẹn Quân ra quán nước để nói về việc Quân gửi các clip, hình ảnh trên. Khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, bà C nhờ đồng nghiệp chở đến điểm hẹn, gặp Quân.

Tại đây, Quân và bà C xảy ra cãi nhau, bà C yêu cầu được yên ổn để đi làm nuôi con nhưng Quân nói không muốn vợ cũ mình làm việc ở nhà hàng đó nữa.

Đồng thời, Quân lấy giỏ xách của bà C, lấy chai nước hoa trong giỏ đập xuống đất nhưng không vỡ, Quân dùng tay phải tát vào mặt vợ cũ của mình. Quân sau đó được khống chế và đưa đến Công an quận 10 để giải quyết. Qua kiểm tra điện thoại của Quân phát hiện 7 clip quan hệ tình dục giữa Quân và vợ cũ.

Tại tòa, Quân khai nhận hành vi phạm tội và cho biết do ghen tuông nên đã gửi những hình ảnh, clip nhạy cảm để hạ nhục vợ cũ. Đồng thời bị cáo trình bày lý do kháng cáo để xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo HĐXX cấp phúc thẩm, xét tính chất, mức độ hành vi mà bị cáo đã thực hiện, Toà án cấp sơ thẩm tuyên mức hình phạt là phù hợp.

Hành vi của Quân làm mất tình hình an ninh trật tự tại địa phương, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác nên toà án cấp sơ thẩm xác định bị cáo phạm 2 tội là đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo không có thêm tình tiết giảm nhẹ mới nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên.