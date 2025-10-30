Đổ xăng đốt nhà vì thấy người tình và chồng cũ ngủ trong nhà 30/10/2025 18:00

(PLO)- Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã ra lệnh bắt bị can Nguyễn Anh Duy do đổ xăng đốt nhà khiến hai người tử vong, một người bị thương.

Ngày 30-10, Viện KSND tỉnh Gia Lai phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt bị can Nguyễn Anh Duy (24 tuổi, ngụ phường An Khê, tỉnh Gia Lai) về tội giết người.

Bị can Nguyễn Anh Duy là người đã đổ xăng, phóng hỏa đốt tiệm Spa khiến chị TTTN (31 tuổi) và chồng cũ của chị là anh NBC (33 tuổi, cùng ngụ phường An Khê, tỉnh Gia Lai) tử vong.

Cơ quan chức năng tống đạt lệnh bắt giam Nguyễn Anh Duy. Ảnh: VKSND.

Theo kết quả điều tra, chị TTTN và anh NBC là vợ chồng đã ly hôn năm 2024 và có một con chung.

Trong thời gian sau ly hôn, chị N có quan hệ tình cảm với Nguyễn Anh Duy và được người này giúp đỡ trong quá trình kinh doanh tiệm Spa (đường Đỗ Trạc, phường An Khê, tỉnh Gia Lai).

Sau đó, giữa chị N và Duy xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Tối 18-10, Duy lấy thuốc diệt cỏ uống rồi tìm đến nhà chị N để giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 0 giờ ngày 19-10, lúc Duy đến tiệm Spa thì phát hiện anh C đến thăm con và ngủ lại cùng phòng với chị N. Duy ghen tuông và nảy sinh ý định đốt nhà.

Sau đó, Duy lấy một can nhựa đi mua xăng rồi lao vào nhà đổ xăng, châm lửa đốt.

Lực lượng công an tham gia dập lửa vụ cháy.

Phát hiện cháy, anh C đã ôm cháu nhỏ chạy ra khỏi nhà nhưng bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm Gia Lai cấp cứu. Còn chị N tử vong ngay trong nhà.

Sau khi gây án, Duy cũng bị lửa cháy gây bỏng, ngạt khói và ngấm thuốc cỏ nên được đưa đến Trung tâm y tế An Khê cấp cứu.

Vụ việc đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam về tội giết người.