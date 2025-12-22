Bị chích điện cướp tài sản, cụ bà giả vờ bất tỉnh để thoát thân 22/12/2025 21:31

(PLO)- Bị đối tượng chích điện, dùng mền gối đè lên mặt nhằm mục đích cướp tài sản, cụ bà ở An Giang nhanh trí giả vờ bất tỉnh để thoát thân.

Tối 22-12, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Thù (39 tuổi) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Nguyễn Văn Thù tại Cơ quan Công an. Ảnh: CA

Thông tin ban đầu, khoảng 1h50 ngày 11-12, Thù đột nhập vào nhà bà NTT (75 tuổi) ở xã Tân Hiệp (tỉnh An Giang) nhằm mục đích cướp tài sản.

Thấy cụ bà đang ngủ, Thù dùng dao rạch mùng rồi sử dụng móc phơi đồ (loại bằng kim loại) được gắn dây điện chích vào tay bà T làm bà bị thương. Kế đó, Thù tiếp tục dùng gối và mền đè lên mặt bà T.

Nhận thấy đối tượng quá hung hãn, bà T giả vờ bất tỉnh nằm im.

Phát hiện nạn nhân không còn cử động, Thù lấy của bà T 5 chỉ vàng 24k cùng 3 triệu đồng tiền mặt rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an xã Tân Hiệp tiến hành điều tra làm rõ.

Xác định Thù là nghi phạm trong vụ việc, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại Đồng Nai.