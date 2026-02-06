Bắt chủ doanh nghiệp bán 1 tấn cà phê bột giả mỗi ngày ra thị trường 06/02/2026 20:14

(PLO)- Chủ doanh nghiệp cho người sản xuất cà phê bột giả bán ra thị trường với khối lượng 1 tấn mỗi ngày.

Ngày 6-2, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoàng (50 tuổi, ngụ phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Bảo Vâng (48 tuổi, vợ Hoàng) để điều tra làm rõ hành vi làm cà phê giả.

Cảnh sát bắt tạm giam Hoàng. Ảnh: CA

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu bất thường khi giá nguyên liệu cà phê tăng cao, nhiều thương hiệu đồng loạt điều chỉnh tăng giá bán, nhưng trên thị trường vẫn xuất hiện các sản phẩm cà phê bột được chào bán với giá rẻ cho quầy tạp hóa và các quán cà phê vỉa hè.

Nhận định có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo lãnh đạo, xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất kinh doanh Phương Nguyên do Hoàng và vợ là Ngô Thị Bảo Vâng (48 tuổi) làm chủ có nhiều dấu hiệu vi phạm.

Chủ mưu đã cho người trộn bột đậu nành với hoá chất, phụ gia làm cà phê bột giả. Mỗi ngày doanh nghiệp này đưa ra thị trường gần một tấn sản phẩm.

Trong ngày 6-2, năm tổ công tác đồng loạt bắt giữ chủ mưu, khám xét năm địa điểm sản xuất, buôn bán hàng giả tại các phường Hòa Khánh, Thanh Khê, Hội An Tây (TP Đà Nẵng) và phường Phú Thọ Hòa (TP.HCM).

Cảnh sát thu giữ hơn hai tấn cà phê bột mang nhãn hiệu Phương Nguyên là hàng giả, trị giá hàng trăm triệu đồng.