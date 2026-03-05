Từ tờ hóa đơn cũ, công an giúp cụ ông đi lạc tìm lại gia đình 05/03/2026 16:47

Mới đây, Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM cho biết, tối 4-3, tại trụ sở Công an phường Đông Hưng Thuận, người dân đã đưa một cụ ông khoảng gần 80 tuổi đến nhờ hỗ trợ tìm người thân sau khi phát hiện cụ đi lạc tại khu vực Chợ Cầu, khu phố 78.

Tiếp nhận thông tin, Trung tá Vũ Bạt Ngàn - cán bộ trực ban - cho biết cụ ông dáng người gầy, tóc bạc, có biểu hiện mệt mỏi và đãng trí. Do tuổi cao, trí nhớ không còn minh mẫn, những thông tin cụ cung cấp về gia đình khá mơ hồ, gây khó khăn cho công tác xác minh ban đầu.

Công an phường Đông Hưng Thuận hỗ trợ cụ ông đi lạc tìm người thân. Ảnh: CAP

Nhận thấy cụ có dấu hiệu đói và mệt, cán bộ Công an phường đã nhanh chóng hỗ trợ đồ ăn, nước uống, đồng thời ân cần hỏi han, trấn an tinh thần. Sự việc được báo cáo Ban Chỉ huy Công an phường để kịp thời triển khai các biện pháp hỗ trợ tìm kiếm thân nhân. Song song đó, lực lượng Công an khẩn trương xác minh thông tin, chụp hình cụ ông và thông báo rộng rãi đến người dân trên địa bàn các khu phố.

Trong quá trình làm việc, cán bộ Công an phát hiện trong túi quần của cụ còn giữ một hóa đơn tiền điện cũ, ghi địa chỉ tại phường Tân Sơn Nhì. Từ manh mối nhỏ này, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự kiên trì xác minh, Công an phường Đông Hưng Thuận đã liên hệ được với người thân của cụ là anh Nguyễn Văn Thông (sinh năm 1975).

Ít phút sau, anh Thông có mặt tại trụ sở Công an phường. Gặp lại cha mình là cụ Nguyễn Văn Xảo, anh không giấu được sự xúc động. Anh chia sẻ, gia đình đã vô cùng lo lắng khi phát hiện cha đi lạc từ ngày hôm trước, phải in và dán nhiều thông báo tìm người nhưng vẫn chưa có kết quả.

Xúc động trước sự tận tình, trách nhiệm của lực lượng Công an, anh Nguyễn Văn Thông đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc đối với các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Hưng Thuận.

Giữa không khí khẩn trương chuẩn bị cho cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, việc kịp thời giúp một cụ già đi lạc đoàn tụ với gia đình không chỉ mang lại niềm vui, sự bình an cho người dân, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp, nhân văn của lực lượng Công an cơ sở trong lòng Nhân dân, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ và thành công.