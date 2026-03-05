Công an giải cứu cô gái khủng hoảng tâm lý đứng chênh vênh ngoài ban công 05/03/2026 16:10

(PLO)- Cô gái ở Hà Nội do khủng hoảng tâm lý có ý định tiêu cực, đứng chênh vênh ngoài ban công nhà cao tầng đã được công an giải cứu an toàn.

Chiều 5-3, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đã kịp thời hỗ trợ, ngăn chặn cô gái trẻ có ý định tiêu cực.

Trước đó, gần trưa hôm nay (5-3), Công an phường Tây Hồ nhận tin báo của người dân về việc một cô gái trẻ có biểu hiện khủng hoảng tâm lý, có ý định tìm đến hành động tiêu cực tại số 10 ngách 29/21 Thuỵ Khuê, TP Hà Nội.

Công an kịp thời giải cứu có ý định tiêu cực.

Ngay lập tức lực lượng Công an phường Tây Hồ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 14 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội triển khai các biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho cô gái.

Bằng sự kiên trì vận động, trấn an tâm lý, lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn ý định tiêu cực, đưa cô này đến vị trí an toàn. Người này được xác định là ĐTNQ (26 tuổi, trú Hà Nội).

Công an đang tiếp tục phối hợp với gia đình quan tâm, động viên, hỗ trợ để chị Q sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống.