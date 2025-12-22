Từ lời khai bán dâm 3 triệu đồng, bắt giữ môi giới mại dâm 22/12/2025 21:29

(PLO)- Người bán dâm khai được môi giới với số tiền 3 triệu đồng, Công an đã bắt giữ "má mì" Dương Thị Hoàng Yến.

Tối 22-12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Ngọc Hà (TP Hà Nội) đã bắt giữ Dương Thị Hoàng Yến (28 tuổi, trú tỉnh Long An) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Dương Thị Hoàng Yến bị bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó, tối 19-12, Tổ công tác Công an phường Ngọc Hà tiến hành kiểm tra hành chính một khách sạn trên địa bàn phường. Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện một đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, khai thác, người bán dâm khai nhận được môi giới với số tiền 3 triệu đồng.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Công an phường Ngọc Hà đã làm rõ người môi giới mại dâm là Yến.

Hiện Công an phường Ngọc Hà đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.