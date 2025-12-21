Đối tượng truy nã nguy hiểm ở Hà Nội bị bắt tại Đồng Nai sau 2 năm lẩn trốn 21/12/2025 20:01

(PLO)- Nguyễn Tuấn Vũ - đối tượng truy nã nguy hiểm bị lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ tại Đồng Nai sau 2 năm lẩn trốn.

Ngày 21-12, Công an TP Hà Nội cho biết, bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Tuấn Vũ (19 tuổi, thường trú xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ) khi đang lẩn trốn tại Đồng Nai.

Quyết định truy nã Nguyễn Tuấn Vũ.

Trước đó, ngày 9-11-2023, Vũ bị cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì (cũ), TP Hà Nội, khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 21-1-2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì (cũ), TP Hà Nội ra quyết định truy nã (nguy hiểm) đối với Vũ.

Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai.

Nguyễn Tuấn Vũ bị bắt giữ, di lý về Hà Nội.

Ngày 20-12, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã bắt giữ thành công Vũ tại phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai.

Hiện Vũ đã được di lý về Hà Nội bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để điều tra, xử lý theo quy định.