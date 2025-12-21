Trước giờ tuyên án vụ Phúc Sơn: Nhiều bị cáo được đề nghị giảm án 21/12/2025 19:13

(PLO)- Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan - cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) được VKS đề nghị giảm một phần hình phạt tù (từ 24-30 tháng tù).

Dự kiến sáng mai (22-12), Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) và các đơn vị, địa phương liên quan.

Phiên tòa phúc thẩm được mở do có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 12 bị cáo; trong đó có bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan (cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ).

Ở cấp sơ thẩm, bị cáo Thuý Lan bị tuyên phạt 14 năm tù về tội nhận hối lộ (gần 48 tỉ đồng); Lê Duy Thành, cựu chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), bị tuyên phạt 12 năm tù về cùng tội nhận hối lộ (gần 50 tỉ đồng).

Phạm Hoàng Anh và Đặng Văn Minh (cựu giám đốc Sở GTVT, cựu chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũ) cùng bị tuyên phạt 8 năm tù về tội nhận hối lộ; bị cáo Đặng Trung Hoành (cựu chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít, Vĩnh Long cũ) bị tuyên 30 tháng tù về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi...

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan và các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Tại phiên xử phúc thẩm chiều 16-12, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan nói lời nói sau cùng đề nghị giảm án cho tất cả các bị cáo và gửi lời xin lỗi đến Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, toàn bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

“Chúng tôi mong muốn được tha thứ, cảm thông, chia sẻ, khoan hồng cho tất cả” - bị cáo Lan nói.

Sau khi bị cáo Lan nói lời nói sau cùng thì bị cáo Thành và các bị cáo cho rằng “bị cáo Lan đã nói đầy đủ”, không nói thêm.

Tại phiên xử phúc thẩm, VKS đề nghị HĐXX xem xét giảm một phần hình phạt tù so với án sơ thẩm cho bị cáo Lan từ 24-30 tháng tù, giảm cho bị cáo Thành từ 30-36 tháng tù. Bị cáo Phạm Hoàng Anh, cựu phó bí thư tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), cũng được đề nghị giảm từ 18-24 tháng tù. Các bị cáo là cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ cũ được đề nghị chuyển từ án giam sang án treo. Một số bị cáo được đề nghị giảm 6-9 tháng tù.

Đối với bị cáo Lê Viết Chữ, cựu bí thư Tỉnh ủy và một số cựu cán bộ của tỉnh Quảng Ngãi cũ, dù không kháng cáo nhưng do được nhiều đơn vị, cá nhân có đơn xin giảm nhẹ, đại diện VKSND cũng đề nghị giảm 18-24 tháng tù…