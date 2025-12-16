Bị truy nã, giám đốc 'dỏm' thay tên, vào chùa lẩn trốn 16/12/2025 13:01

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ giám đốc "dỏm" bị truy nã, thay tên, vào chùa lẩn trốn.

Ngày 16-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã bắt giữ, di lý Nguyễn Hữu Hưng (46 tuổi, ngụ xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) từ TP. HCM về Đà Nẵng.

Bị truy nã, giám đốc "dỏm" thay tên, đổi họ, vào chùa lẩn trốn. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 11-1-2023, Hưng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về các hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2021, Hưng giả danh Phó Giám đốc Công ty Hưng Nguyễn, sử dụng giấy ủy quyền có chữ ký giả để ký hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng với Công ty PBD, chiếm đoạt gần 2,7 tỉ đồng. Từ thời điểm chiếm đoạt đến nay Hưng còn nợ hơn 880 triệu đồng.

Số vật liệu này tiếp tục được Hưng dùng thi công dự án tại huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam), nhận gần 4 tỉ đồng từ chủ đầu tư rồi bỏ dở công trình, vi phạm hợp đồng.

Kết luận giám định xác định chữ ký của Giám đốc Công ty Hưng Nguyễn trên giấy ủy quyền là giả mạo, đủ căn cứ cấu thành tội phạm.

Sau khi gây án, Hưng thay đổi họ tên, lẩn trốn vào các cơ sở tôn giáo ở phía Nam.

Ngày 15-12, sau quá trình trinh sát và phối hợp với Công an xã Nhơn Trạch (TP. HCM), các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Đà Nẵng đã phát hiện, bắt giữ khi Hưng đang lẩn trốn tại một ngôi chùa trên địa bàn.